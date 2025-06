¿Por qué no se hará una precuela de 'John Wick' con Keanu Reeves en acción real?

Chad Stahelski ha decidido pronunciarse sobre por qué no le interesa hacer una precuela de John Wick con actores de carne y hueso. Y no es el único que piensa lo mismo, ya que el director ha confirmado que Keanu Reeves tampoco querría formar parte de un proyecto así. Más allá de la precuela que muchos quieren que se produzca, Keanu Reeves parecía estar listo para tomarse un respiro de la franquicia después de que John Wick 4 insinuase un final definitivo para el protagonista.

Pero nada es capaz de detener a la franquicia, ni siquiera la muerte. John Wick sigue avanzando de una manera sorprendente, demostrando ser tan implacable como el personaje que interpreta Keanu Reeves. Ya se confirmó que John Wick 5 está en camino y que la idea es que el actor principal también vuelva. Mientras tanto, los espectadores pueden disfrutar en los cines de Ballerina, el spin-off que lidera Ana de Armas.

La precuela de 'John Wick' está descartada

El público también espera con cierta expectación la precuela de anime que se anunció recientemente. Aunque sea interesante saber que John Wick se expande como anime, siguen surgiendo preguntas sobre una posible película de acción real que siga ese mismo concepto de precuela. Si esperabas ver algo así, no es tu día de suerte. Chad Stahelski ha querido desmentir las especulaciones, explicando por qué una historia de origen de John Wick no es algo que él o Keanu Reeves quieran hacer. La explicación tiene sentido:

"A Keanu Reeves y a mí no nos interesa retroceder. Con el anime, no hay que rejuvenecer. No hay que explicar cosas raras. No hay que añadir una historia con trasfondo. Se acepta el anime en su propio lenguaje, sin dar explicaciones. El anime simplemente funciona".

La serie The Continental pareció demostrar que el mundo de John Wick en el pasado no es un lugar demasiado intrigante. Eso no evita que pueda serlo si se da con alguien que tenga una buena idea para realizar una precuela. Hacer una precuela de John Wick sin él resultó ser una mala idea, y es probable que la segunda temporada nunca acabe llegando.

Es probable que lo mejor sea que el universo de John Wick continúe desarrollándose mediante spin-offs y secuelas que sigan explorando posibles ramificaciones a partir de John Wick 4. Por ahora, John Wick 5 podría mostrar el regreso de Keanu Reeves a la franquicia de acción. Pero una cosa tienen clara: solo quieren mirar hacia adelante.