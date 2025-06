¿Qué personaje de 'Star Trek' sobreviviría mejor en 'The Walking Dead'? Una estrella de ambas franquicias responde

Sonequa Martin-Green, que formó parte de dos de las franquicias más conocidas, cree que uno de sus personajes brillaría tanto en The Walking Dead como en Star Trek. La actriz interpretó a Michael Burnham en Star Trek: Discovery durante casi una década, el papel por el que es posiblemente más conocida. Sin embargo, también formó parte del reparto de The Walking Dead, donde interpretó a Sasha Williams.

Aunque es cierto que estas son sus dos interpretaciones más destacadas, también apareció en Space Jam: A New Legacy, My Dead Friend Zoe y Once Upon a Time. Durante un panel sobre Star Trek en la FanExpo Dallas, Sonequa Martin-Green habló con Joe Deckelmeier sobre su papel en la serie. La conversación derivó en una reflexión sobre cómo les iría a ambos personajes en el universo del otro.

El cruce imposible entre dos franquicias legendarias

Aunque la actriz reconoció que nunca antes había escuchado esa pregunta, rápidamente se dio cuenta de que Michael Burnham sería el personaje que podría tener más éxito en el crossover, a pesar de viajar a una época que podría considerarse mucho más peligrosa. Así se explicaba:

"Nunca antes había oído esa pregunta. ¿Zombis o extraterrestres? Creo que Sasha estaría a la defensiva ante todo. Michael brillaría en The Walking Dead. No quería decirlo, pero ella tomaría el control. Sabe cómo estar enfocada en una misión, y sabe cómo resolver problemas y llevarlos a cabo. Creo que se entusiasmaría, pero sería muy útil".

Lo cierto es que ver este crossover es improbable, sobre todo si se tiene en cuenta que Star Trek es producida por Paramount Global y The Walking Dead por AMC. Se ha especulado durante años con una especie de fusión, pero fue algo que nunca consiguió materializarse, dejando estos universos como dos entidades distintas. Aun así, vale la pena considerar cómo se desenvolverían los personajes en sus respectivos mundos.

Teniendo en cuenta que son series en las que los grupos dependen de sus compañeros para sobrevivir, los personajes de Star Trek podrían prosperar en el apocalipsis de una manera más sencilla. Es cierto que podrían tener dificultades para seguir órdenes en una crisis, algo que ocurre con bastante frecuencia en la franquicia de The Walking Dead, pero el resto de sus cualidades podría asegurarle un grupo que la apoye.