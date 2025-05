Una popular estrella de 'The Walking Dead' explica qué hizo que abandonase la serie: "Esto era absurdo"

Pese a que sea una de las franquicias más exitosas de la actualidad, nunca fue extraño el escenario en el que algunos actores decidían poner punto y final a su relación con The Walking Dead. El caso más sonado quizás sea el de Andrew Lincoln, conocido por ser la cara más visible de la serie por su papel como Rick Grimes. Sin embargo, él no es el único miembro del reparto que abandonó The Walking Dead.

Lauren Cohan también dijo adiós a Maggie en 2018. Eso no evitó que el destino volviese a unir los caminos de la actriz con The Walking Dead, ya que regresó tres años después. Ahora, Lauren Cohan ha dado una explicación que sugiere qué fue lo que la llevó a tomar la decisión de marcharse. Aunque ha vuelto a ser una parte importante en The Walking Dead: Dead City junto a Jeffrey Dean Morgan, se retiró durante la novena temporada de la serie troncal.

La razón real de la salida de Lauren Cohan

Lo cierto es que la actriz apareció por primera vez como parte del reparto de The Walking Dead en 2011 y, a pesar de tener una aparición regular, decidió tomarse un descanso del papel. En un inicio, el motivo inicial que se barajaba sobre la salida de Lauren Cohan se debía a una disputa salarial. Es probable que esto fuese un factor determinante, pero claramente existía algo másque estaba en juego.

Así lo contaba:

"No es que no quiera causar problemas, es que no quiero darle importancia. Muchas veces se trata de elegir tus batallas. Pero en ese caso, no tuve miedo ni incomodidad, porque sabía lo que había aportado a la serie y estaba en un punto en que dije que esto era absurdo. Cuando dejé The Walking Dead al llegar a un punto muerto, recibí trece ofertas para liderar mi propio proyecto. Eso me dio confianza. Era sano para mí hacer algo nuevo".

Sin duda alguna, The Walking Dead sufrió la pérdida de Lauren Cohan. Pero es que las razones que la llevaron a marcharse son totalmente comprensibles. Andrew Lincoln ya había anunciado su salida, y el personaje de Carl Grimes había sido eliminado en la temporada anterior. Esto convirtió a Maggie en una parte aún más valiosa de la serie de zombies por ser uno de los personajes más veteranos, pero no sorprende que Lauren Cohan quisiese explorar otras oportunidades profesionales.