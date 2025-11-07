El reinicio televisivo de 'Harry Potter' desmiente oficialmente un importante rumor que circulaba

El próximo reinicio televisivo de Harry Potter es uno de los proyectos que más expectación está causando. Dado que se ha confirmado que será la adaptación más fiel de la historia original, el público está ansioso por ver cómo lo resuelve HBO Max. Dado que es una producción con tanto seguimiento, es evidente que existen muchos rumores circulando en la red. Ahora, se ha desmentido oficialmente uno que estaba presente desde tiempo.

Este próximo estreno de HBO Max ha generado muchos rumores en los últimos meses, pero existe uno en particular que ya se puede descartar. A diferencia de lo que muchos pensaban, la serie de Harry Potter de HBO no tendrá narrador. El rumor comenzó a extenderse justo cuando se "confirmó" que el actor británico Tom Turner había sido elegido para ocupar ese rol en la serie.

HBO Max desmiente el rumor sobre el narrador de la serie

Desde entonces, se ha hablado mucho en foros de Harry Potter, redes sociales e incluso en la prensa sobre la posibilidad real de que exista un narrador que marque los tiempos de los acontecimientos. Aunque pueda tener sentido, la verdad es que Tom Turner no aparecerá en la serie de televisión de Harry Potter. Al menos eso es lo que habría confirmado HBO Max. Dicho esto, se sigue insistiendo en la idea de que Tom Turner habría sido elegido como un narrador sin relevancia, no como el principal.

Aunque Tom Turner no formará parte del reparto, la nueva propuesta de Harry Potter incluye a Dominic McLaughlin como el principal protagonista, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. También participarán John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu y Nick Frost interpretando a algunos de los personajes más reconocibles de la franquicia.

Francesca Gardiner, conocida por ser la guionista de la aclamada Succession, y Mark Mylod son los guionistas y directores involucrados en el proyecto. La primera también ocupará el rol de showrunner y productora ejecutiva, mientras que el segundo será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios. La producción de la serie de Harry Potter lleva varios meses en marcha en Reino Unido. El estreno está previsto para 2027.