La serie de 'Harry Potter' de HBO sugiere un cambio clave que sería determinante en la nueva versión

Algunas nuevas fotos del set de la serie de Harry Potter de HBO podrían sugerir un cambio clave en Voldemort respecto a la primera novela de la saga. Como bien sabrás, el rodaje de la serie ya está en marcha y se han ido publicando varias imágenes que revelan escenas y personajes clave que aparecieron en las producciones de la gran pantalla. Recientemente, se reveló cómo era el aspecto de John Lithgow como Dumbledore, así como el uso de King's Crossing para recrear el Andén 9 y ¾.

Ahora, nuevas imágenes parecen mostrar Godric's Hollow, el lugar donde Harry Potter vivió con sus padres cuando era tan solo un bebé. Las imágenes sugieren que el pueblo está celebrando Halloween por la multitud de niños disfrazados que están caminando por las calles. Algunos coches antiguos también adornan las calles, lo que insinúa que esta escena tiene lugar en el pasado.

La serie amplía el legado de Harry Potter

Si bien esta escena es una pieza clave del legado de Harry Potter, solo se menciona en la primera y última novela. Se retrocede en el tiempo para mostrar los eventos de esa fatídica noche en la que Voldemort intentó asesinar a Harry y mató a sus padres, Lily y James. Lo interesante viene cuando ciertas fotos indican cambios con respecto al material original.

Se vio a John Lithgow rodando en una playa, una escena que tampoco aparece en el primer libro, pero que apunta a la posible presencia de los horrocruxes en la nueva propuesta de HBO. Estos cambios implícitos insinúan el alcance más amplio que abarcará la serie de Harry Potter cuando se estrene en algún momento de 2026. Dado que cada temporada consta de varios episodios, la serie tiene la oportunidad de sentar las bases para puntos de la trama posteriores de una manera que las películas no lo hicieron por su duración tan condensada.

Aun así, la primera película también incluyó un flashback de aquella noche, pero se limitó principalmente a recrear la casa de los Potter y no el escenario en su conjunto. Si estas fotos indican que la primera temporada de Harry Potter de HBO amplía lo que sabemos sobre esa noche, respaldaría otras pruebas de que la serie se está expandiendo más allá de las novelas. Esto sin duda suavizaría las opiniones de una serie que es criticada porque se cree que no tiene nada nuevo que ofrecer.