El cambio más polémico de la franquicia de 'Harry Potter' fue en realidad peor en los libros

Uno de los cambios más criticados de las películas de Harry Potter fue, irónicamente, mucho mejor que la alternativa que sucedió en los libros. Por supuesto, las películas de Warner Bros. hicieron muchos ajustes controvertidos, pero otros se convirtieron en ciertos. Después de este tiempo, es más fácil hacer un balance sobre lo que terminó siendo para mejor y lo que no. En este sentido, un cambio notable fue el plan de Harry Potter con la Varita de Saúco en Las Reliquias de la Muerte Parte 2.

Al final de Las Reliquias de la Muerte, Harry Potter reclamó la propiedad de la Varita de Saúco y, por lo tanto, pudo derrotar a Voldemort. Fue el último gran giro de la saga, ya que resulta que la Varita de la Muerte no había sido leal a Voldemort ni tampoco a Snape. En cambio, Draco Malfoy la reclamó sin saberlo, y Harry se hizo cargo a partir de ese instante. Es por eso que es considerado un brillante final.

Un cierre más coherente en la versión cinematográfica

No obstante, por desgracia para los lectores de los libros de Harry Potter, el protagonista rompió la Varita de Saúco al final de las películas. Nadie podría haber previsto el escenario de la Varita de Saúco rota, ya que era considerada invencible. El hecho de partirla por la mitad socavó toda una saga sobre tradición de las varitas. Pero si se analiza con cierta perspectiva, este cambio de Harry Potter fue una mejora con respecto al plan original que sucedió en los libros.

En las novelas de Harry Potter, el personaje principal llegó a la misma conclusión sobre la Varita de Saúco. Era demasiado peligroso conservarla y solo lo convertiría en un objetivo en el futuro. Así que decidió devolver la Varita de la Muerte a la tumba de Dumbledore, con la intención de que la lealtad de la varita muriera cuando llegara el momento de que Harry Potter entrara en el más allá. De esta forma, el problema quedaría resuelto.

El problema principal era que esto no garantizaba de ninguna manera que la Varita de Saúco estuviera fuera de juego. Después de todo, ya había sido robada de la tumba de Dumbledore, por lo que no había ninguna razón real por la que no pudiera volver a suceder. Aunque no se suelen preferir los cambios en el canon, el gran enigma de la Varita de Saúco puede ser la excepción a la regla.