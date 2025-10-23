La casa que inspiró la tienda de varitas de Harry Potter sale a la venta en Londres por más de dos millones de euros

Si alguna vez soñaste con vivir en un rincón que parece sacado directamente del Callejón Diagon, ahora puedes hacerlo realidad… si tienes más de 2,3 millones de euros (2 millones de libras) disponibles. El número 1 de Goodwin's Court, una propiedad histórica en el corazón de Londres, ha salido al mercado con una oferta que combina encanto mágico y legado arquitectónico.

Construida poco después del Gran Incendio de Londres, a principios del siglo XVIII, esta vivienda catalogada como Grado II se considera la inspiración de la tienda de varitas Ollivanders en la saga de Harry Potter. Aunque J.K. Rowling nunca confirmó una ubicación específica, Goodwin's Court ha sido ampliamente citada como musa del universo mágico por su atmósfera única, farolas de gas y fachada encantadora.

La Unique Property Company, encargada de la venta, la describe como “un raro sobreviviente de la arquitectura georgiana de clase trabajadora”, tras una restauración minuciosa de diez años. La vivienda conserva elementos originales como escalones de piedra medieval reutilizados, chimenea de época, piso de piedra de York y un horno vintage “Beetonette”, todo ello combinado con comodidades modernas ocultas tras encimeras de roble.

Situada en la zona de conservación de Covent Garden, la casa ofrece acceso inmediato a teatros, museos y conexiones de transporte de primer nivel. Desde sus ventanas de guillotina se contempla el estrecho callejón que ha fascinado a generaciones de fans del joven mago.

Simon Stone, socio director de la inmobiliaria, lo resume así: “Es una propiedad que te transporta a otra época por completo. Tiene un encanto especial y una tranquilidad que contrasta con el bullicio de Londres a solo cinco segundos de distancia”.

Aunque otros lugares como Cecil Court también han sido señalados como posibles influencias para el Callejón Diagon, Goodwin's Court sigue siendo uno de los rincones más mágicos —y ahora, más exclusivos— de la capital británica.