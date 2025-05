Sadie Sink se pronuncia ante los rumores de su misterioso papel en 'Spider-Man: Brand New Day'

Una de las actrices más conocidas de Stranger Things, Sadie Sink, al fin ha decidido pronunciarse sobre las diferentes especulaciones que han surgido a raíz del personaje que va a interpretar en Spider-Man: Brand New Day. Con el regreso de Spider-Man al UCM, existen muchos misterios en torno a esta próxima producción de Marvel Studios.

Lo que sí se ha confirmado es que Sadie Sink se unirá a la secuela del UCM junto a Tom Holland, y ha habido varios rumores sin confirmar sobre quién se supone que será el personaje al que dará vida. Algunas de las teorías más populares de Spider-Man: Brand New Day sugieren opciones de lo más interesantes que van desde Gwen Stacy hasta Jean Grey.

¿A quién interpretará Sadie Sink?

En una nueva entrevista con Deadline, precisamente se hizo hincapié sobre la gran cantidad de rumores que han surgido relacionados con el personaje que tendrá Sadie Sink. De hecho, la preguntaron si estaba dispuesta a compartir algo de información. Como viene siendo habitual en este tipo de casos, Sadie Sink decidió mantener su papel en secreto. Eso no evitó que compartiese su entusiasmo sobre los numerosos rumores y teorías relacionadas con su personaje en Spider-Man: Brand New Day.

Así lo contaba:

"No. Yo también veo muchos rumores. Ha sido genial leerlos. Me encanta el UCM. Son rumores increíbles".

Lo cierto es que no sorprende que el papel de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day aún no se ha revelado. Hasta que la actriz tenga la aprobación de los estudios para hablar al respecto, Sony Pictures y Marvel Studios son las compañías que deciden cuándo es el momento adecuado. Es posible que se esté preparando un anuncio importante en un gran evento como la Comic-Con de San Diego.

Esto también depende de si la intención es mantener en secreto el papel de Sadie Sink cuando comience el rodaje de Spider-Man: Brand New Day este verano. Aunque es comprensible que Sadie Sink aún tenga que mantener su papel en secreto, el mejor escenario posible es que no pase mucho tiempo hasta que su personaje en Spider-Man: Brand New Day se revele oficialmente. Esto no solo aclararía un poco qué podría verse en la película, sino que también podría desmentir los numerosos rumores sobre su papel en el UCM.