La serie de 'The Last of Us' comete un error de producción al más puro estilo 'Juego de Tronos'

The Last of Us se ha convertido en una de las grandes producciones disponibles en streaming, por lo que la segunda temporada de la serie está ganando muchos adeptos, especialmente ahora que se acerca a su recta final con la emisión del episodio 2x06, que ha permitido conocer más del pasado de Joel y cómo se empezó a torcer su relación con Ellie antes del triste desenlace del personaje protagonista.

De este modo, se aventura un final de temporada cargado de emoción en el que Ellie irá en busca de Abby para poder saciar su venganza. Sin embargo, la producción de HBO está dando mucho de qué hablar por motivos ajenos al argumento de la misma y es que, tal y como ocurriera en las últimas temporadas de Juego de Tronos, la productora ha cometido un gazapo en el episodio 2x06 de The Last of Us que ha recordado al desastre de aquella etapa.

Un miembro del equipo técnico de The Last of Us se cuela en el episodio 2x06

Probablemente cualquiera recordará aquel vaso de Starbuscks que se coló en uno de los episodios de Juego de Tronos, entre otros errores de producción que cometió la serie. Pues bien, The Last of Us ha continuado con el legado en este sentido, ya que durante la emisión del episodio 2x06 se puede ver a uno de los miembros del equipo técnico agazapado entre unos arbustos. Para encontrarla hay que acudir al minuto 36 del capítulo, cuando Joel y Ellie se encuentra en una patrulla y son avisados del ataque que sufre Eugene.

En uno de los frames se puede ver a esta persona del equipo intentando ocultarse sin mucho acierto. Un error que, evidentemente, no ha pasado inadvertido ante los seguidores de la serie, que ya se están mofando de este gazapo y comparándolo con los que se pudieron ver en los últimos episodios de Juego de Tronos. Habrá que esperar para ver si HBO actúa rápido para arreglar este error, tal y como hicieron con la adaptación de las obras de George RR Martin.