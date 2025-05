La serie de 'The Last of Us' cometió un gran error en el final de la temporada 2

Pese a ser todo un éxito y estar convenciendo a gran parte de la comunidad, lo cierto es que The Last of Us también está cometiendo algunos errores. Uno de los problemas que tiene la serie de HBO es que, al retrasar su estallido diez años, situándolo en 2003 en lugar de 2013 como hace el juego, los episodios tienen varios errores de continuidad. Algunos son fáciles de olvidar, sin embargo, otros como el que ocurre al final de la segunda temporada, son lo suficientemente graves como para intentar ofrecer una explicación a los espectadores.

Como bien sabes, después de ver cómo Abby termina con la vida de Joel de forma insensible, Ellie quiere saber todo lo posible sobre la ex Luciérnaga. La estancia en el hospital de Ellie tiene un solo objetivo: pensar en cómo vengarse de la asesina de Joel. Por suerte, Dina tiene el mismo plan. Es ahí cuando ambas trazan un plan para llegar a Seattle y poder dar con el paradero de los Luciérnagas para vengarse. Por supuesto, no todo es fácil, ya que WLF tienen un complicado conflicto con los Serafitas, por lo que pasan desapercibidas hasta cierto punto.

Después de un rato, Ellie finalmente consigue llegar al hospital donde trabaja Nora y es ahí cuando tortura a la amiga de Abby para obtener información . Todo lo que obtiene de ella son las palabras "ballena" y "rueda", lo cual no es suficiente para continuar cuando Jesse recomienda regresar a Jackson porque Dina no está en muy buena forma. Sin embargo, un giro de los acontecimientos hace que Jesse y Ellie se dirijan a la parte superior de un edificio, es allí donde la protagonista ve un acuario y una noria en la distancia. Las dos ubicaciones hacen que las últimas palabras de Nora tengan mucho más sentido, aunque la Noria no debería de estar ahí.

La Gran Rueda de Seattle se inauguró de forma oficial en junio de 2012, poco más de un año antes del Día del Brote. Y como la serie sigue tan de cerca la historia de The Last of Us Parte II, los responsables creyeron necesario incluir la noria. Sin embargo, la cronología de la serie complica mucho las cosas, ya que como te puedes haber imaginado, en el año 2003 la noria todavía no estaba presente en el mundo.

Este no es el único error de la serie

Todo el mundo es consciente de que este tipo de producciones suelen tener algunos fallos que no pasan desapercibidos, de hecho, la serie de The Last of Us comete un error al más puro estilo Juego de Tronos. La continuidad no es la única que ha llamado la atención de los espectadores, sin embargo, pese a que esta segunda temporada no ha tenido tanto tirón como la primera, es lógico pensar que de ahora en adelante habrá una gran cantidad de gente que quiera ver cómo continúa la historia de Ellie.

Está claro que hay grandes detalles y momentos que no te puedes perder, sobre todo si no jugaste a las obras de Naughty Dog, en cuyo caso es probable que la serie te esté gustando todavía más. Los responsables de la serie confirmaron que todavía habrá un par de temporadas, por lo que tienes mucho material para seguir disfrutando de un futuro interesante. ¿Morirá Ellie? ¿Logrará su venganza? Solamente te queda esperar.