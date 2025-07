159 euros más barato: este mini PC tiene 24 GB de RAM, 1 TB de SSD, procesador AMD Ryzen 7 y un precio imbatible

Si prefieres un ordenador de sobremesa antes que un portátil y tienes poco espacio en el escritorio, entonces este mini PC de Beelink te viene como anillo al dedo, sobre todo si buscas un equipo que sea potente. Se trata del Beelink SER8, que tiene una puntuación de 5 estrellas sobre 5 en Amazon. Este mini PC no solo es perfecto para trabajar, sino también para jugar, aunque sacrificando calidad gráfica.

Puedes comprar el Beelink SER8 por 519,20 euros en Amazon. Ahora bien, será mejor que seas rápido si estás interesado en este equipo, al estar hablando de una oferta del Prime Day 2025 finaliza el 11 de julio a las 23:59 horas. Es un precio muy competitivo para un mini PC que no te dejará indiferente por sus especificaciones técnicas. Además, viene con Windows 11 preinstalado, así que no lo tendrás que instalar por tu cuenta.

Llévate el mini PC Beelink SER8 por tan solo 519,20 euros

Los mini PCs de gama baja están muy bien para tareas básicas, pero si sueles trabajar con varios programas a la vez, te gusta jugar y no quieres que el rendimiento caiga en picado en cuanto le exiges un poco, el Beelink SER8 es el equipo que necesitas. Gracias al procesador AMD Ryzen 7 8745HS y los 24 GB de RAM (soporta hasta 64 GB) este ordenador vuela. Y, a la hora de jugar, su GPU integrada AMD Radeon 780M ofrece un rendimiento más que decente, sobre todo si activas el FSR.

A nivel de almacenamiento lleva un SSD PCIe 4.0 de 1 TB, por lo que no tendrías que tener problemas de espacio. No obstante, si en algún momento se queda corto lo puedes cambiar por uno de hasta 4 TB. Esto no anula la garantía, siempre y cuando no rompas nada. En cuanto a la conectividad, este mini PC tiene x2 toma para auriculares de 3,5 milímetros, x1 USB tipo C (10 Gbps), x2 USB 3.2 (10 Gbps), x2 USB 2.0 (480 Mbps), x1 USB 4 (40 Gbps), x1 HDMI 2.1, x1 DisplayPort 1.4, x1 Ethernet 2.5G, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6.

En definitiva, si buscas un equipo tipo Mac mini, pero con Windows 11, el Beelink SER8 es un acierto. Aprovecha que está disponible por 519,20 euros y no dejes escapar, nunca antes había estado tan barato en Amazon. Si quieres estar al tanto de las mejores ofertas del Prime Day 2025 te recordamos que puedes seguir este evento en directo con nosotros.

