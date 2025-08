Ahora que este móvil de gama alta está tan barato, es difícil encontrar una alternativa que le haga sombra

Si bien hay muchos móviles de oferta en Amazon, lo que verás a continuación es otro nivel, y es que el Xiaomi 14T tiene un descuentazo por tiempo limitado y su precio te dejará sin palabras. Este móvil de gama alta tiene reseñas muy positivas y una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 500 unidades. Por lo tanto, es un smartphone que tiene tirón. Sobre esto último, hay que tener en cuenta que sigue siendo una gran compra si tenemos en cuenta sus características.

Con un precio recomendado de 649,99 euros para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB, podríamos decir que ya era un móvil con una excelente relación calidad-precio, pero en el momento de escribir estas líneas está disponible por 449,99 euros en la web de Xiaomi, mientras que en Amazon cuesta tan solo 385 euros. No hace falta decir que es una oportunidad que no deberías dejar pasar. De hecho, no tiene competencia ahora que está tan barato.

Ahorra 264,99 euros comprando el Xiaomi 14T en Amazon

Xiaomi puso toda la carne en el asador con este móvil, y es que buscaba lanzar un dispositivo de gama alta a un precio muy competitivo. Hay que tener en cuenta que tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas (2.712 por 1.220 píxeles) que, además de tener un brillo máximo de 4.000 nits, su frecuencia de actualización es de hasta 144 Hz. Por lo tanto, es superior a la pantalla de otros smartphones de su categoría. En cuanto a la calidad de imagen, es muy buena, con colores vivos y negros puros.

En su interior encontramos el procesador MediaTeak Dimentrisy 8300 Ultra. No solo es un chip muy potente, sino también muy eficiente. Si sueles usar el móvil para jugar, este móvil cumplirá tus expectativas ya que mueve sin ningún problema los juegos más exigentes. Por cierto, antes hemos comentado que el modelo que está en oferta tiene 256 GB de almacenamiento. Pues bien, esto no es ampliable.

El apartado gráfico es impresionante, con una cámara principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Las fotos que hace son extraordinarias, incluso en condiciones de poca luz. Por otro lado, y pasando a la batería, lleva una de 5.000 mAh y admite carga rápida de 67 vatios.

En definitiva, ahora que el Xiaomi 14T se puede conseguir por 385 euros, es un buen momento para comprarlo. Si tenías pensado cambiar de móvil, entonces no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que finalice o se agote, no te decepcionará.

