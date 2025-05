Cómoda, resistente y barata, así esta silla CORSAIR con tejido transpirable y ajustable en altura

Tener una silla ergonómica no es imprescindible, pero sí muy importante si quieres evitar problemas de espalda. Aquí entra en juego la CORSAIR TC100 RELAXED, una silla gaming muy elegante y cómoda que ahora puedes conseguir por menos del precio recomendado. Es más, si tenemos en cuenta todo lo que ofrece por lo poco que cuesta, sin duda es una gran compra. Por cierto, estamos hablando del modelo que esta recubierto de tela.

Las sillas gaming suelen tener fama de ser caras, pero este no es el caso. La CORSAIR TC100 RELAXED tiene un precio de venta recomendado de 219,99 euros, pero la puedes conseguir por 189,99 euros en Amazon, MediaMarkt y web de CORSAIR. No es el mínimo histórico, pero casi. Si ha esto le sumamos que tiene reseñas muy positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5, no hace falta decir que es un acierto.

Compra la CORSAIR TC100 RELAXED por tan solo 189,99 euros

Que sea una de las sillas gaming más baratas de CORSAIR no significa que sea de mala calidad. No solo han cuidado el diseño y la ergonomía, sino también todo lo relacionado con la tapicería y refuerzos interiores. Aquí podríamos decir que no tiene nada que envidiar a otras sillas más caras. Por ejemplo, la tapicería exterior cuenta con secciones perforadas para una mayor transpirabilidad, algo que se agradece cuando hace calor.

Otros aspectos a destacar de la CORSAIR TC100 RELAXED son los reposabrazos que se pueden ajustar hacia arriba/abajo y hacia adelante/atrás, la posibilidad de cambiar la inclinación entre 90 y 160 grados, así como modificar la altura del asiento. Todo esto permite que encuentres la posición ideal y así de paso reduces la posibilidad de acabar con molestias.

Para que la silla resulte cómoda para la mayoría de las personas, CORSAIR la construido pensado en una altura máxima de 188 centímetros y un peso de hasta 120 kg. Además, el ancho de la base del asiento es de 54 centímetros, mientras que el respaldo mide 59,5 centímetros de ancho.

Aunque hay muchas sillas gaming que cuestan más o menos lo mismo que la CORSAIR TC100 RELAXED, no todas están a la altura a nivel de acabados y posibilidades de ajuste. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que finalice o se agote.

