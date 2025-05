Disfruta de una de las mejores experiencias Android en este Google Pixel que vuelve a tener un precio muy atractivo

Si tu móvil hace tiempo que dejó de recibir actualizaciones y quieres cambiarlo por uno que lleve Android stock y tenga un buen soporte a nivel de actualizaciones, esta oferta te interesa. El Google Pixel 9 Pro de 128 GB, que cuesta 1.099 euros en la web de Google, en el momento de escribir estas líneas está disponible en Amazon por 799 euros. Si bien no es el mínimo histórico, sigue siendo una oportunidad que no puedes dejar pasar, hay que tener en cuenta que no todos los días tiene un 27 % de descuento.

Este smartphone, que vendría a ser el equivalente al iPhone 16 Pro, pero con Android, tiene reseñas mayormente positivas en Amazon y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5. Por lo tanto, es un móvil que merece la pena comprar, sobre todo si quieres disfrutar de un excepcional apartado fotográfico y un buen rendimiento bajo cualquier escenario. Da igual la app o videojuego, el Google Pixel 9 Pro puede con todo lo que le eches.

Ahorra 300 euros comprando el Google Pixel 9 Pro de 128 GB en Amazon

Año tras año Google sigue mejorando sus móviles y en esta ocasión no solo encontramos un nuevo chip, el Google Tensor G4, sino también un módulo de cámaras con un diseño más minimalista que le da un toque más prémium. Dicho módulo incorpora tres cámaras: principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 48 megapíxeles y ultra gran angular de 48 megapíxeles. Como viene siendo habitual en los móviles de Google, las fotos tienen un nivel de detalle muy alto, incluso si las haces en condiciones de luz poco favorables. Y si eres de los que suele grabar muchos vídeos, si finalmente compras este móvil podrás hacerlo en 4K a 60 fotogramas por segundo.

Si prefieres un móvil que no tenga la pantalla muy grande, entonces el Google Pixel 9 Pro es perfecto. Cuenta con una pantalla OLED LTPO de 6,3 pulgadas con hasta 3.000 nits de brillo y 2.856 por 1.280 píxeles de resolución. No hace falta decir que la calidad de imagen es muy buena. De hecho, en este sentido supera a muchos otros móviles de su categoría. En cuanto a la tasa de refresco de hasta 120 Hz, garantiza una gran fluidez en todo momento.

Por otro lado, si a la hora de pagar sueles el usar el móvil, lo podrás seguir haciendo ya que este dispositivo lleva chip NFC. Por último, incorpora una batería de 4.700 mAh que permite usar el smartphone todo el día sin echar mano del cargador. Además, admite carga rápida por cable de hasta 27 vatios e inalámbrica de 21 vatios. También soporta carga inversa, así que puedes usarlo para cargar otros dispositivos.

Aunque hay otros muchos móviles de gama alta por unos 800 euros, este de Google destaca por tener un buen soporte de actualizaciones, un apartado fotográfico increíble y un hardware muy equilibrado. Por todo esto y mucho más es un smartphone muy recomendable, sobre todo ahora que está mucho más barato del precio recomendado. ¡Aprovecha!

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.