Doble descuento en este móvil con pantalla AMOLED, 256 GB de almacenamiento y Android 15

Lanzado el pasado mes de abril, el realme 14T 5G es un móvil de gama media que no está nada mal, de ahí que tenga reseñas mayormente positivas en Amazon y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Si quieres cambiar de móvil y te has puesto de límite no gastar más de 230 euros, entonces puede que te interese. Cabe mencionar que, al descuento del 19 %, hay que añadir un cupón de 20 euros. Por lo tanto, es un buen momento para comprarlo.

El realme 14T 5G (8 + 256 GB) tiene un precio de venta recomendado de 299,99 euros, pero lo encontrarás por tan solo 222,96 euros en Amazon (235,34 euros en AliExpress). Para conseguirlo tan barato tienes que marcar la casilla aplicar cupón de 20 euros. Dicho cupón es válido hasta hoy, 12 de junio, a las 23:59 euros. Por lo tanto, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible si no quieres dejarlo escapar. Pocas veces ha estado tan barato.

Ahorra 77,03 euros comprando el realme 14T 5G en Amazon

Este móvil cuenta con una pantalla AMOLED Full HD+ de 6,67 pulgadas que está a la altura de lo esperado en un smartphone de su categoría. Esto quiere decir que no solo se muy bien, sino que también ofrece una gran fluidez al tener una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Ya sea navegando por Internet, viendo vídeos o jugando, la experiencia es más que satisfactoria.

A nivel interno encontramos el chip MediaTek Dimensity 6300 junto a 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esto garantiza un buen rendimiento, incluso si tienes varias aplicaciones abiertas. En el apartado fotográfico, la configuración de doble cámara trasera (50 + 2 megapíxeles) ofrece una gran versatilidad, mientras que la cámara frontal de 16 megapíxeles te sorprenderá por su buen desempeño en videollamadas y selfies.

Todo lo que acabamos de mencionar se ve potenciado con Android 15 y la capa de personalización realme UI 6.0, que es moderna e intuitiva. Así pues, si te haces con este móvil podrás disfrutar de una de las últimas versiones del sistema operativo de Google. Recordemos que hace unos días salió Android 16 para los Google Pixel.

Llegados a este punto, no hace falta decir que el realme 14T 5G es un móvil que no te decepcionará, además de ser una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 230 euros. Así que, si quieres cambiar de móvil y no jugártela, este es un acierto.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.