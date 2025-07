Esta consola portátil Logitech es perfecta para jugar en la nube y ahora está más barata

Si estabas esperando una nueva oferta para comprar la Logitech G Cloud , ha llegado el momento. Esta consola portátil para jugar en la nube está más barata por tiempo limitado y su precio no te dejará indiferente, aunque no sea el mínimo histórico. Si bien no es una consola muy conocida, tiene su público y está bien valorada por parte de los usuarios. Sobre esto último, cuenta con reseñas positivas en Amazon y una puntuación de 4,2 sobre 5.

Vayamos a lo importante, el precio. Logitech G Cloud cuesta 339 euros en la web de Logitech, pero la puedes encontrar por 284,99 euros en Amazon y PcComponentes. Como no sabemos cuándo finalizará esta oferta, te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en ambas tiendas. Es una gran compra, sobre todo si tenemos en cuenta que es una de las mejores consolas portátiles para jugar en la nube.

Ahorra 54,01 euros comprando la Logitech G Cloud en Amazon

Si bien este dispositivo de Logitech lleva Android, tiene una interfaz de usuario creada por Logitech que permite acceder fácilmente a los diferentes plataformas de juego en la nube, aplicaciones que tengas instaladas y mucho más. Por cierto, esta consola portátil también puede ejecutar juegos de Android. Ahora bien, lleva el procesador Qualcomm Snapdragon 720G, así que no esperes que mueva los juegos más exigentes con gráficos en calidad alta y a una tasa de 60 fotogramas por segundo, tendrás que bajar la calidad gráfica.

Aunque cualquier móvil se puede convertir en una consola portátil para jugar en la nube si le conectas un mando tipo Razer Kishi, el problema está en la relación de aspecto de la pantalla, que no es la mejor para jugar a juegos de consola. Hay que tener en cuenta que los videojuegos de consola tienen una relación de aspecto 16:9, mientras que los smartphones cuentan una pantalla más panorámica, de ahí que esta consola sea una mejor opción.

A nivel de características, Logitech G Cloud tiene un a pantalla táctil IPS Full HD de 7 pulgadas con 450 nits de brillo. En el apartado de audio encontramos altavoces estéreo y un amplificador que proporciona un audio más nítido. A esto hay que añadir dos micrófonos con cancelación de ruido y eco con códec y DSP de alta calidad. En cuanto a los controles, son los típicos de un mando de consola.

Al ser un dispositivo para jugar en la nube, la batería dura bastante. Hay que tener en cuenta que los juegos de forma local, sino en un equipo remoto, de ahí que la autonomía sea de más de 12 horas en condiciones de juego normales, ya se jugando en Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW o en otra plataforma de juego en la nube.

Si a la hora de jugar lo haces principalmente en la nube, entonces no lo dudes más y hazte con esta consola portátil, no te decepcionará. Eso sí, recuerda que no se puede conectar a redes móviles 4G/5G, solo vía Wi-Fi.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.