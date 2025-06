Esta tableta Samsung con 4 altavoces y pantalla de 11 pulgadas está 100 euros más barata en Amazon

A la hora de comprar una tableta es muy importante tener en cuenta el soporte a nivel de actualizaciones, sobre todo si quieres disfrutar de las últimas mejoras y novedades del sistema operativo de Google. Pues bien, aquí entra en juego la Samsung Galaxy Tab A9+, que se puede actualizar a Android 15. Se trata de un dispositivo de gama media que ahora puede ser tuyo a precio de gama baja, así que es un buen momento para comprar esta tableta que tiene reseñas mayormente positivas en Amazon y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

En el momento de escribir estas líneas la Samsung Galaxy Tab A9+ (128 GB) está disponible por 178,90 euros en Amazon (219 euros en MediaMarkt), pero esto puede cambiar en cualquier momento. Si tenemos en cuenta que actualmente tiene un precio de 279 euros en la web de Samsung, es una una oferta muy atractiva que no puedes dejar pasar. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece esta tableta.

Llévate la tableta Samsung Galaxy Tab A9+ por tan solo 178,90 euros

Independiente de si buscas una tableta para trabajar, consumir todo tipo de contenido o jugar, esta es una apuesta segura. Para empezar, tiene una pantalla de 11 pulgadas (1.920 por 1.200 píxeles) que no se ve nada mal, aunque no esperes colores tan vibrantes como en un panel AMOLED. Además, al tener una tasa de refresco de 90 Hz todo se siente más fluido. En su interior encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G, que si bien no es de última generación, sigue ofreciendo un buen desempeño. Acompañando a dicho procesador hay 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Si necesitas más espacio puedes usar una tarjeta microSD.

Ya sea para jugar a videojuegos como Genshin Impact o Diablo Immortal, entre otros muchos, o bien para navegar por Internet o editar documentos, la Samsung Galaxy Tab A9+ no te decepcionará. También la puedes usar para videollamadas, aunque no esperes la mejor calidad de imagen. Digamos que su cámara frontal de 5 megapíxeles cumple, sin más. En la parte trasera hay una cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático.

Por otro lado, decir que incorpora 4 altavoces con Dolby Atmos, y esto hace que sea ideal para ver películas y series. A nivel de diseño esta tableta tiene un cuerpo metálico muy delgado que le da un toque muy elegante. Por último, decir que lleva una batería de 7.040 mAh y admite carga rápida de 15 vatios.

Aprovecha que el precio de esta tableta vuelve a rozar su mínimo histórico y llévatela por menos de 180 euros. Ahora bien, recuerda que es una oferta por tiempo limitado, así que será mejor que la añadas a la cesta lo antes posible, no sabemos hasta cuando estará tan barata.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.