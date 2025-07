Este móvil de Nothing con 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y batería de 5.000 mAh es un chollo por 179 euros

¿Quién dijo que no hay smartphone de gama media baratos? Gracias a esta oferta del Prime Day 2025 puedes hacerte con un móvil de Nothing que salió a la venta en julio de 2024 por mucho menos de lo que piensas. Estamos hablando del CMF Phone 1, un dispositivo que recibió buenas críticas en su lanzamiento, no solo por sus características, sino también por tener una carcasa trasera intercambiable.

El CMF Phone 1 de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio de venta recomendado de 239 euros en la web de Nothing, pero lo puedes encontrar por 179 euros en Amazon (color verde). Pocas veces ha estado tan barato, de ahí que sea una oferta tan atractiva. Para conseguirlo tan barato tienes que suscribirte a Prime. Si tienes dudas y no sabes si comprarlo o no, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios para ver que es un smartphone muy recomendable.

Llévate el CMF Phone 1 por tan solo 175 euros en Amazon

Los móviles de gama media actuales no tienen nada que ver con los de hace años, que ofrecían un rendimiento muy inferior a los modelos de gama alta. Actualmente, un procesador de gama media es lo suficientemente potente para mover cualquier cualquier aplicación y videojuego. Pues bien, en el interior del CMF Phone 1 encontramos el chip MediaTek Dimensity 7300, que ha demostrado ser más que solvente en las tareas del día a día y también a nivel de eficiencia energética.

Otras características destacables de este móvil son las siguientes: pantalla AMOLED Full HD+ de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento ampliables mediante un tarjeta microSD, batería de 5.000 mAh y carga rápida de 33 vatios. Como puedes ver, no está nada mal para ser un smartphone tan barato.

En el apartado fotográfico podríamos decir que cumple, sin más. No es su punto fuerte, pero las fotos son de calidad si las haces en condiciones de luz favorables. Dicho esto, en la parte trasera hay dos cámaras de 50 megapíxeles y 2 megapíxeles respectivamente. En el frontal hay una cámara de 16 megapíxeles para selfies y videollamadas. Por último, decir que viene con Android 14, pero se puede actualizar a Android 15.

Si no quieres perderte las mejores ofertas del Prime Day 2025, que finaliza el 11 de julio a las 23:59 horas, te recordamos que puedes seguir este evento en directo con nosotros. Informamos minuto a minuto de las mejores ofertas y chollos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.