Este teclado tiene iluminación RGB, teclas de PBT y un descuentazo del 43% por tiempo limitado

Tener un buen teclado mecánico gaming no es imprescindible, pero sí muy recomendable si quieres la mejor experiencia de juego. Este tipo de teclados no solo ofrecen una mejor respuesta a la hora de pulsar las teclas, sino que también son más personalizables, ademas de tener iluminación RGB. Pues bien, aquí entra en juego el CORSAIR K65 RGB MINI 60%, que está en oferta y tiene críticas mayormente positivas en Amazon.

Elegir un teclado CORSAIR es ir a lo seguro, por eso no puedes dejar escapar esta oferta. El CORSAIR K65 MINI 60 % tiene un 43 % de descuento en Amazon y está disponible por 79,99 euros (antes 139,99 euros). Se trata de un teclado pequeño y compacto que es perfecto para espacios reducidos. Por cierto, tiene distribución ES, así que tiene la tecla ñ.

Comprar en Amazon por 79,99 euros

Llévate el teclado CORSAIR K65 RGB MINI 60% POR 79,99 euros en Amazon

Este teclado gaming tiene interruptores mecánicos CHERRY MX rojos, que destacan por su respuesta y durabilidad. A esto hay sumar la tada de sondeo de hasta 8.000 Hz, lo que se traduce en una latencia mínima, haciendo que sea perfecto para gaming, y más concretamente para juegos competitivos como Overwatch 2 y VALORANT. En este sentido no decepciona y está a la altura de lo esperado.

La personalización es uno de los puntos fuertes del CORSAIR K65 RGB MINI 60%. Cuenta con iluminación RGB dinámica que se puede personalizar fácilmente usando el software iCUE. Los efectos se pueden sincronizar con el resto de los dispositivos CORSAIR. Por otro lado, al estar hablando de un teclado tan pequeño, no tiene teclas multimedia dedicadas. No obstante, esto lo han solucionado con las teclas FN y FN2, que en combinación con otras tecla te permite controlar el volumen, pausar la música y mucho más.

Al estar hablando de un teclado de gama alta, CORSAIR se ha decantado por poner teclas de PBT, que destacan por ser más resistentes y duraderas que aquellas que son de ABS. Digamos que son más prémium. Por último, y pasando a la conectividad, decir que incluye un cable de USB tipo C a USB tipo A.

Llegados a este punto, no hace falta decir que es una oferta irresistible, no todos los días se puede conseguir este teclado por menos de 80 euros. Si tenemos en cuenta esto último, más todo lo que ofrece, sin duda es una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no incluye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.