Estos auriculares JBL con sonido envolvente y cancelación de eco están a precio de derribo

Auriculares gaming baratos hay muchos, pero hoy tenemos que hablar de los JBL Quantum 100, que tienen un 25 % de descuento en Amazon y un precio imbatible. Dichos auriculares con cable son compatibles con PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y cualquier dispositivo que tenga un conector de 3,5 milímetros. Esto los convierte en una opción muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que las reseñas son muy positivas (más de 22.800 valoraciones).

Los JBL Quantum 100 tienen un precio recomendado de 39,99 euros en la web de JBL, pero si aprovechas esta oferta de Amazon serán tuyos por 29,99 euros. Por lo tanto, estamos hablando de una oportunidad que no puedes dejar pasar si estabas buscando unos auriculares con micrófono a precio que sean asequibles. Cabe mencionar que, a la hora de comprarlos puedes elegir entre cuatro colores: blanco, blanco y azul, negro, negro y verde. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en todos los colores.

Llévate los JBL Quantum 100 por 29,99 euros en Amazon

Estos auriculares tienen una diadema ajustable y almohadillas de espuma viscoelástica JBL

Ya sea para jugar o escuchar música, estos auriculares son un cierto. Para empezar, a nivel de diseño son muy cómodos y ligeros, algo que es muy importante para disfrutar de largas sesiones de juego. Además, cuentan con el nuevo estándar JBL QuantumSOUND que mejora la inmersión. En cuanto a los drivers, son de 40 milímetros y tienen una frecuencia dinámica de 20 Hz - 20 kHz. Y para que puedas hablar con tus amigos mientras juegas online, tienen un micrófono ajustable y extraíble con tecnología de cancelación de eco, por lo que te escucharán de forma clara y concisa.

Por otro lado, al ser compatibles con Xbox One y Xbox Series X|S, no podía faltar la compatibilidad Windows Sonic, un sistema de sonido envolvente nativo para las consolas de Microsoft y ordenadores con Windows 10 o superior. No es ni más ni menos que audio espacial, una tecnología que te mete en el centro de la acción, así que disfrutarás de tus juegos como nunca antes.

Si bien hay muchos auriculares gaming que cuestan más o menos lo mismo que los JBL Quantum 100, no todos están a la altura. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela a la hora de comprar tus nuevos auriculares, te recomendamos que no dejes escapar esta oferta de Amazon antes de que finalice. No todos los días están disponibles por 29,99 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.