No gastes de más comprando tus nuevos auriculares gaming, estos de Logitech tienen un gran descuento y son un acierto

Si buscas unos auriculares inalámbricos que sean compatibles con PS4, PS5, PC, Nintendo Switch y dispositivos móviles, te recomendamos los Logitech G435 LIGHTSPEED, que tienen un 43 % de descuento en Amazon y un precio muy tentador. Además de ser baratos, destacan por ofrecer una serie de características que no te dejarán indiferente. Por cierto, aunque están disponibles en varios colores, el descuento puede variar según el color.

Si bien estos auriculares inalámbricos tienen un precio recomendado de 87,99 euros, actualmente están disponibles por 49,99 euros en Amazon, lo que los convierte en un chollo que no puedes dejar escapar. Y si tienes dudas y no sabes si comprarlos o no, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios para ver que la mayoría solo tienen buenas palabras hacia los Logitech G435 LIGHTSPEED, de ahí que tengan una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Hazte con los Logitech G435 LIGHTSPEED por 49,99 euros

Lo primero y más importante a la hora de comprar unos auriculares es tener en cuenta si son cómodos o no, y aquí los Logitech G435 LIGHTSPEED no decepcionan. Estos auriculares son muy ergonómicos y tienen una diadema ajustable para que los puedas adaptar al tamaño de tu cabeza. A su vez, las almohadillas de espuma con memoria son muy suaves, y esto es perfecto para disfrutar de largas sesiones de juego sin tener que quitártelos.

Uno de los puntos fuertes de estos auriculares es la versatilidad. Se pueden conectar vía Bluetooth o usando la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED, ambas de baja latencia. En cuanto al sonido, incorporan unos diafragmas de 40 milímetros que ofrecen un audio equilibrado y de alta fidelidad. Pero esto no es todo, también son compatibles con Dolby Atmos y Windows Sonic, lo que te permitirá disfrutar de sonido envolvente.

A todo esto que acabamos de comentar hay que añadir dos micrófonos integrados que se encargan de reducir el ruido de fondo, así que tus compañeros de equipo te escucharán perfectamente durante las partidas. Para finalizar, decir que llevan una batería que ofrece hasta 18 horas de autonomía con una carga completa.

Si haces una búsqueda en Amazon verás que hay muchos auriculares inalámbricos gaming por menos de 50 euros, pero la mayoría no están no están a la altura de los Logitech G435 LIGHTSPEED. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, no lo dudes más y hazte con estos auriculares de Logitech.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.