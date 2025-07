Hazte con este portátil barato que lleva un AMD Ryzen 5 y 16 GB de RAM por 80 euros menos en Amazon

ACEMAGIC es una marca conocida por sus mini PCs, pero también lanza portátiles, y suelen tener una buena relación calidad-precio. Por ejemplo, está el ACEMAGIC LX15PRO, un portátil que por sus características es perfecto para productividad. No obstante, también se puede usar para mucho más, pero de esto hablaremos más adelante. Antes tenemos que hablar de la oferta de Amazon.

Ahora puedes comprar el ACEMAGIC LX15PRO en Amazon por tan solo 380,99 euros. Para conseguirlo tan barato tienes que marcar la casilla aplicar cupón de 80 euros. El cupón es válido hasta el 31 de julio. Si tienes dudas dudas y no sabes si comprarlo o no, es normal, este portátil no es de una gran marca como HP, MSI, Lenovo o ASUS. Ahora bien, si echas un vistazo a las reseñas de los usuarios verás que la mayoría hablan muy bien del portátil, de ahí que tenga una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

Ahorra 80 euros comprando el ACEMAGIC LX15PRO en Amazon

Si necesitas un portátil para trabajar o estudiar y buscas uno que sea barato y ofrezca un buen rendimiento, sin duda, el ACEMAGIC LX15PRO es un acierto. Ahora bien, al llevar un procesador AMD Ryzen 7430U que está acompañado por 16 GB de RAM, también puede mover muchos juegos, siempre que no sean exigentes. Para jugar a videojuegos triple A se tiene que hacer a través de Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW u otros servicios de juego en la nube. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, lleva un SSD de 512 GB.

La pantalla de este portátil no está nada mal, tiene un panel IPS de 15,6 pulgadas con una resolución de 1.920 por 1.080 píxeles. Lo colores son vivos y los ángulos de visión muy buenos, por lo que es ideal para editar documentos, ver películas/series y jugar. Por otro lado, y pasando a la conectividad, encontramos x1 lector de tarjetas, x2 USB 3.2, x1 conector para auriculares, x1 USB tipo C, x1 HDMI, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi.

Ahora que se puede conseguir por menos de 390 euros, te recomendamos que no dejes pasar esta oportunidad, pocos portátiles ofrecen tanto por tan poco. Además, y al contrario que otros equipos, este incluye Windows 11, por lo que no tendrás que instalarlo por tu cuenta y tampoco comprar una licencia OEM.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.