Precio mínimo histórico para este portátil con una RTX 4050 que puede ser tuyo por menos de 700 euros

Prime Day 2025 está dejando auténticos chollazos, en este evento que puedes seguir en directo hay miles de productos en oferta y algunos tienen grandes descuentos. En esta ocasión tenemos que hablar de un portátil gaming que nunca antes había estado tan barato, y no es otro que el Lenovo LOQ Gen 9. Este equipo, que es perfecto para jugar en 1080p, tiene reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Si bien este portátil tiene un precio recomendado de 839 euros, actualmente está disponible por 699 euros en Amazon. No hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar pasar si estás buscando un equipo versátil que ofrezca un buen rendimiento, no solo en las tareas del día a día, sino también al jugar. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a sus características técnicas.

Ahorra 140 euros comprando el Lenovo LOQ Gen 9 en Amazon

Este portátil tiene dos altavoces de 2 vatios optimizados con Nahimic Audio Lenovo

Por menos de 700 euros te llevas un portátil que tiene una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas y una frecuencia de actualización de 144 Hz. Esto último es ideal para juegos competitivos. En su interior encontramos el procesador AMD Ryzen 7435HS, 24 GB de RAM y 512 GB de SSD. Y para que a la hora de jugar no se caliente en exceso, cuenta con dos ventiladores que optimizan el flujo de aire.

Esta configuración garantiza que puedas jugar a cualquier videojuego en Full HD. Ahora bien, en los más exigentes puedes que tengas que bajar la calidad gráfica y activar el DLSS si quieres aumentar la tasa de fotogramas por segundo. Hay que tener en cuenta que la tarjeta gráfica es de gama baja. A la hora de trabajar, podrás hacerlo con varios programas abiertos sin ningún problema.

En cuanto a conectividad, tiene x1 USB tipo C, 1x toma combinada para auriculares y micrófono, x3 USB tipo A, x1 HDMI 2.1, x1 Ethernet, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi. Por otro lado, decir que no incluye el sistema operativo. Así que, si finalmente te haces con este portátil tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta.

Sin duda, el Lenovo LOQ Gen 9 es uno de los mejores portátiles gaming baratos, por no decir el mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 700 euros. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta del Prime Day 2025 antes de que finalice o se agote, no te decepcionará.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.