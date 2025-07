Si quieres renovar tu tarjeta gráfica, esta RTX 5060 es perfecta si tienes un monitor Full HD y un presupuesto muy ajustado

Si estás cansado de tener que bajar la calidad gráfica a la hora de jugar y aún así tu PC mueve los juegos a pocos fotogramas por segundo, entonces ha llegado la hora de cambiarla. Por cierto, si juegas en Full HD no hace falta que gastes una fortuna, hay muchas opciones por poco más de 300 euros. Sin ir más lejos, la GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G, que tiene un precio de venta recomendado de 339,99 euros, actualmente está disponible por 309,89 euros en Amazon (323,99 euros en PcComponentes).

Al estar hablando de una tarjeta gráfica de última generación soporta todas las tecnologías de NVIDIA, y esto incluye DLSS 4 y Multi Frame Generation x4. Por lo tanto, incluso los juegos más exigentes podrás moverlos a muchos fps, siempre y cuando sean compatibles con dichas tecnologías. Además, si quieres adentrarte en el apasionante mundo de la IA, también podrás hacerlo. Ahora bien, no esperes poder ejecutar modelos de gran tamaño, hay que tener en cuenta que esta tarjeta gráfica tiene 8 GB de VRAM.

Hazte con la GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G por menos de 310 euros en Amazon

Esta tarjeta gráfica tiene un conector de alimentación de 8 pines GIGABYTE

No hace falta decir que esta tarjeta gráfica es capaz de mover juegos como Marvel's Spider-Man 2 y DOOM: The Dark Ages, entre muchos otros. En este sentido te sorprenderá por su rendimiento. En cuanto a los requisitos, se recomienda una fuente de alimentación de mínimo 450 vatios, y tiene que tener un conector de alimentación de 8 pines. Y, para sacarle el máximo partido, lo suyo es conectarla a una placa base que tenga una interfaz PCIe 5.0. No obstante, si la conectas a una ranura PCIe 4.0, la pérdida a nivel de rendimiento es poca.

Pasamos a la conectividad. Esta tarjeta gráfica tiene un puerto HDMI 2.1 y tres DisplayPort 2.1b. Independientemente del puerto, soporta una resolución máxima de 7.680 por 4.320 píxeles. No menos importante es el sistema de refrigeración, y aquí encontramos un disipador de gran tamaño y dos ventiladores que hacen muy bien su trabajo.

En definitiva, si juegas en 1080p y tienes un presupuesto muy ajustado, la GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G es una de las mejores tarjeta gráficas que puedes comprar ahora mismo por menos de 310 euros. Si finalmente decides comprarla, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.