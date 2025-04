Shawn Layden, ex jefe de PlayStation, apuesta por eliminar las consolas: "debería haber un sistema único para videojuegos"

La guerra de consolas ha sido uno de los asuntos más acuciantes durante los últimos años en el sector del videojuego. Los seguidores de PlayStation y Xbox, principalmente, se han enfrentado durante las generaciones con una enemistad que en más de una ocasión ha estado motivada por las propias compañías. Sin embargo, parece que en estos momentos se ha llegado a un clima de cierta calma, especialmente desde que Microsoft adoptó el modelo multiplataforma para que algunos de sus títulos lleguen a otras consolas.

Algo con lo que Sony no parece estar dispuesta a ceder salvo en casos muy concretos. La llegada de algunos títulos exclusivos de PlayStation a PC se ha convertido en una constante, mientras que propuestas menores también ha llegado a Nintendo Switch, como es el caso de LEGO Horizon: Adventures. A pesar de ello, un ex directivo de la marca apuesta por unificar todas las consolas en una sola.

Shawn Layden quiere que solo exista una consola para concretar a los jugadores

En una entrevista concedida al pódcast PlayerDriven, Shawn Layden, ex jefe de PlayStation, se muestra muy crítico con la guerra de consolas y, especialmente, con las comparativas entre los sistemas domésticos y el PC. El ex directivo de la marca japonesa asegura que las diferencias son tan imperceptibles que "solo un perro podría oírlas", por lo que considera que las capacidades no están tan lejos como los usuarios afirman. "Podrías tener un 20 % más de trazado de rayos, pero eso solo lo notará alguien con un ojo muy entrenado", seguía con sus declaraciones.

En este sentido, Layden apuesta por unificar a todos los jugadores en un único sistema para evitar todos estos problemas, permitiéndoles tener acceso a todos los videojuegos que lleguen en el mercado sin excepción ni barreras. De este modo, propone estandarizar "sistema único para videojuegos" en una industria donde los fabricantes solo competirían por hacer los mejores juegos posibles, formando una mayor compatibilidad y accesibilidad entre dispositivos. Algo que cuenta con una gran complejidad de la que el propio ex directivo de Sony es consciente.