El esperado regreso de Rey en 'Star Wars' acaba de sufrir un sorprendente contratiempo

Lo cierto es que es difícil creer que ya haya pasado más de media década desde que el público vio por última vez a Rey en una nueva película de Star Wars. La ausencia del personaje ha sido especialmente notable considerando que Lucasfilm anunció en la Star Wars Celebration 2023 planes para que Daisy Ridley regresara para un filme centrado en Rey, que sería dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy.

La película se ha desarrollado en secreto desde entonces. No ha habido mucha información aparte del título rumoreado que surgió, Star Wars: New Jedi Order y de que George Nolfi se hiciera cargo de las tareas de guion a principios de este año. La falta de actualizaciones sobre el estado del proyecto en Star Wars Celebration 2025 aumentó las preocupaciones de que la cinta protagonizada por Rey haya sido cancelada.

La incertidumbre que rodea al regreso de Rey

En cambio, Lucasfilm se ha centrado en tener listos The Mandalorian & Grogu para el año que viene y en avanzar rápidamente Star Wars: Starfighter para que pueda llegar a estrenarse en 2027. También ha habido muchas otras películas en desarrollo (incluida la cancelada La Caza de Ben Solo), con algunas sugerencias de que el futuro de Rey podría depender de la próxima trilogía de Simon Kinberg.

Sea como sea, el regreso de Rey ha causado una expectación total después de los eventos de Star Wars: El Ascenso de Skywalker. Sin embargo, un aparente revés para esos planes ha salido a la luz de una manera algo discreta. La realidad es que Daisy Ridley se ha mantenido ocupada profesionalmente, asumiendo una variedad de papeles que la alejaron de la conocida franquicia de ciencia ficción.

Su carrera profesional en el mundo de la interpretación continúa con la noticia de que protagonizará Killa Bee, una película biográfica de MMA relacionada con Byrony Tyrell. Como supondrás, esta película no tiene conexión directa con Lucasfilm y Disney, pero la participación de la actriz sí tiene cierto impacto en lo que Star Wars puede hacer con Rey. En principio, se espera que la producción de Killa Bee comience en el segundo trimestre de 2026.

Mientras las fechas de producción no cambien, el calendario de rodaje de Daisy Ridley le impedirá abordar cualquier regreso de Rey hasta más tarde. Dicho esto, es probable que la actriz aceptara este nuevo proyecto con cierto conocimiento del cronograma de Lucasfilm.

Teniendo en cuenta todos los estrenos planificados de la franquicia, 2028 sería el próximo espacio disponible para una película de Star Wars. Por eso, el hecho de tener que esperar un par de años más para volver a ver a Rey es decepcionante después de que el anuncio de la película se produjera en 2023. No obstante, Daisy Ridley ha mantenido públicamente que valdrá la pena la espera.