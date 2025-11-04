Disney pone punto final a Kylo Ren, pero su legado seguirá siendo determinante en 'Star Wars'

Hace no mucho se reveló que Disney rechazó una propuesta para continuar el legado de Ben Solo en la franquicia de Star Wars. Si bien muchos recibieron la noticia con un enorme pesar, esta decepcionante noticia no significa, ni mucho menos, que Star Wars haya terminado con el personaje de Kylo Ren. La realidad es que muchos seguidores están haciendo campaña para que Disney reconsidere su decisión de rechazar este spin-off.

Además, el proyecto estaba también muy avanzado, ya que Adam Driver confesó que existía un guion que se desarrolló durante un par de años. Si bien las probabilidades de que el proyecto se retome son muy bajas, la franquicia de Star Wars no quiere olvidarse del villano de la nueva trilogía. Es por eso que se ha estado anunciando activamente una nueva historia de Kylo Ren en formato cómic.

Disney rechaza el proyecto del spin-off

En lo que respecta al proyecto cancelado, Adam Driver y Steven Soderbergh desarrollaron la idea de un spin-off de Star Wars que fue titulado como La caza de Ben Solo. El guion también estaba coescrito junto a Scott Z. Burns. Ambientada después de El Ascenso de Skywalker, la película habría explorado la redención de Ben Solo y las tramas que se quedaron sin resolver en las secuelas.

El guion, desarrollado con el apoyo de Kathleen Kennedy y Dave Filoni de Lucasfilm, se terminó antes de su presentación a Disney. Sin embargo, los ejecutivos de Disney, Bob Iger y Alan Bergman, rechazaron continuar adelante con el proyecto. Al parecer, ambos no pudieron justificar la supervivencia de Ben tras sacrificarse para salvar a Rey al final de la última entrega.

Kylo Ren es el complejo villano de la trilogía de secuelas de 'Star Wars' Difoosion

La pregunta más obvia es si existe la posibilidad de que algún día se haga realidad la película de La Caza de Ben Solo. Desde luego, esto es algo que espera una inmensa mayoría del público. Mientras tanto, es interesante saber que Marvel Comics esté publicando actualmente la serie canon de Legacy of Vader.

Esta serie de cómics desarrolla el viaje de Kylo Ren en medio de varias entregas de secuelas. Todo mientras el nuevo Líder Supremo de la Primera Orden visita lugares como Mustafar, Tatooine y Naboo en sus intentos por aprender más sobre su abuelo. Además, esta nueva colección ha revelado información crucial sobre los Caballeros de Ren. También ha profundizado en el complejo camino del lado oscuro de Ben antes de su redención final en El Ascenso de Skywalker.