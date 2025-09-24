'Star Wars' te ha "mentido" sobre la trama de 'The Mandalorian & Grogu'

El tráiler de The Mandalorian & Grogu se acaba de estrenar y demuestra que nos han mentido sobre la verdadera historia que podría desarrollarse en la película. La realidad es que el primer avance de este próximo filme de la franquicia de Star Wars se esperaba desde hacía tiempo. Pues bien, ahora que está aquí, sabemos mucho más sobre lo que podría suponer este filme.

Esto incluye el regreso de conceptos clásicos que forman parte de lo que define a Star Wars. Sin embargo, lo más sorprendente es que el tráiler de The Mandalorian & Grogu confirma que Star Wars nos engañó por completo con la trama de la película. Si nos ceñimos a lo que la sinopsis oficial de Disney confirma, el Imperio cayó y la Nueva República intenta reconstruir un nuevo mundo.

Din Djarin y Grogu vuelven con fuerza a 'Star Wars'

También se confirma que el cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz Grogu juegan un papel crucial en esta tarea. Esta sinopsis sugiere una galaxia postimperial, donde los líderes imperiales restantes apenas representan una amenaza. No obstante, a juzgar por este nuevo tráiler, esto está lejos de la realidad.

Lo que se sugiere es que el Imperio no ha caído del todo, sino que se está reconstruyendo en las sombras. Una teoría plausible sugiere que estos señores de la guerra se coordinaban como un Consejo Imperial. El avance también indica que Din Djarin y Grogu se unirán centrándose en esta creciente amenaza. La realidad es que este arco argumental tiene cierto sentido, sobre todo si se considera lo que también se vio en Ahsoka.

Aun así, los detalles exactos sobre la historia de The Mandalorian & Grogu aún son en gran parte desconocidos, incluso con la nueva información que ofrece el tráiler. Lo que se ha visto hasta ahora sugiere que Din Djarin colaborará con la Nueva República para destapar lo que se intuye que es una conspiración imperial.

Lo que esto podría significar para el futuro de la franquicia resulta especialmente emocionante. Por ahora, este nuevo tráiler de The Mandalorian & Grogu revela que Star Wars nos ha estado mintiendo en cierto modo, ya que abre innumerables posibilidades narrativas en una película que ha sido tan esperada por el público.