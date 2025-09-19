Los seguidores de 'Star Wars' han malinterpretado por completo una de las escenas más oscuras de Darth Vader

Darth Vader es uno de los villanos más icónicos del cine y cada aparición suya en la saga Star Wars ha generado debate y teorías entre los seguidores de la franquicia. Su historia, marcada por el paso de Anakin Skywalker al lado oscuro, sigue siendo objeto de análisis, especialmente en las producciones más recientes que han ampliado su legado.

Una de esas producciones fue la serie Obi-Wan Kenobi, estrenada en Disney+, que no solo trajo de vuelta a Ewan McGregor y Hayden Christensen, sino que también ofreció un nuevo y desgarrador enfrentamiento entre maestro y aprendiz. Sin embargo, hay una línea concreta de Vader que muchos seguidores han interpretado de manera equivocada.

La confesión de Darth Vader en Obi-Wan Kenobi esconde un significado mucho más profundo

Durante el duelo final de la serie, Vader le dice a Obi-Wan: “Tú no mataste a Anakin Skywalker. Yo lo hice”. A primera vista, esta frase se entendió como la confirmación definitiva de que el Jedi había desaparecido y solo quedaba el Sith. Pero, en realidad, su sentido es más complejo porque no habla de orgullo ni de poder, sino de odio hacia sí mismo y de culpa.

A lo largo de las precuelas, se ve cómo Anakin acumula remordimientos por sus acciones, desde la ejecución del Conde Dooku hasta la masacre de los jóvenes en el Templo Jedi. Su caída no es una celebración del mal, sino un proceso lleno de dudas y dolor. El golpe definitivo llega cuando ataca a Padmé y cree haber acabado con su vida. Incapaz de soportar la verdad, decide “matar” a Anakin como una forma de huir de su propia responsabilidad.

Por eso, esa declaración en Obi-Wan Kenobi no debe leerse como un triunfo del lado oscuro, sino como la muestra más clara del rechazo que Anakin sentía hacia sí mismo. Solo con la llegada de Luke, su hijo, logra encontrar la redención y recuperar el nombre que había enterrado bajo la máscara de Darth Vader.