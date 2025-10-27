Steam te regala un nuevo juego gratis para siempre, pero el tiempo para reclamarlo es muy limitado

Los videojuegos gratuitos constituyen un elemento clave en la industria del entretenimiento digital, permitiendo a los usuarios expandir sus bibliotecas sin costo alguno. Steam, la plataforma líder en distribución de videojuegos para PC, se distingue por su amplio catálogo de títulos free-to-play y sus promociones temporales. Actualmente, los usuarios con cuentas activas en Steam pueden adquirir 911 Operator de forma gratuita hasta el 29 de octubre de 2025, a las 19:00 (hora peninsular española).

Una vez reclamado, el juego quedará permanentemente asociado a la cuenta del usuario, permitiendo su acceso en cualquier momento, incluso tras la finalización de la oferta. Se recomienda actuar con prontitud para aprovechar esta oportunidad, ya que, después del 29 de octubre, 911 Operator volverá a su precio habitual. Por lo tanto, se trata de una oportunidad única para conservarlo en las bibliotecas digitales de los jugadores.

911 Operator, nuevo juego gratis disponible en Steam por tiempo limitado

En 911 OPERATORocuparás el papel de un operador de emergencias que tendrá que reaccionar de forma inmediata a los avisos que van apareciendo. Tu tarea no sólo consistirá en contestar al teléfono, sino que también tendrás que reaccionar de forma adecuada a cada situación – unas veces bastará con proporcionar instrucciones de primeros auxilios, otras veces será necesaria la intervención de la policía, los bomberos o de los servicios médicos. Recuerda que cualquiera puede estar al otro lado del teléfono: un padre con su hija moribunda, un terrorista impredecible o un simple bromista. ¿Serás capaz de controlar cualquier situación?

Esta promoción subraya el compromiso de Steam de ofrecer valor a su comunidad mediante iniciativas que combinan accesibilidad y oportunidades exclusivas. Aprovechar estas ofertas no solo enriquece la experiencia de los jugadores, sino que también fortalece la relación entre la plataforma y sus usuarios. Se invita a los usuarios a estar atentos a futuras promociones para seguir descubriendo nuevos títulos sin coste.