Steam tiene 4 nuevos juegos gratis disponibles para todos los jugadores de la plataforma

Si eres un aficionado de los videojuegos en PC, probablemente conoces Steam, la principal plataforma digital para juegos de ordenador, que ofrece una amplia variedad de títulos para todos los gustos. Desde experiencias casuales y dinámicas hasta aventuras profundas e inmersivas, uno de los aspectos más destacados de Steam es su extenso catálogo de juegos gratuitos que permiten explorar nuevos mundos sin costo alguno. Esta semana, Steam ha lanzado cuatro nuevos títulos gratuitos, disponibles para su descarga permanente, que prometen horas de entretenimiento. Independientemente de tus preferencias, vale la pena descubrir estas propuestas.

Juvenate

Juvenate es un plataformer en 2.5D desarrollado por un equipo de ocho estudiantes de último año de desarrollo de videojuegos en el Savannah College of Art and Design (SCAD). Concebido como nuestro proyecto final de carrera, el objetivo fue crear una experiencia pulida e inmersiva que mostrara nuestras habilidades en diseño de desplazamiento, mecánicas de combate y narrativa visual. Los jugadores recorrerán tres niveles distintos, cada uno con entornos, enemigos y mecánicas únicas. Juvenate combina un movimiento fluido con enfrentamientos desafiantes, todo ambientado en mundos ricos en detalles, creados con arte 3D, animaciones y programación de jugabilidad de nivel profesional.

Bank Shot

Bank Shotes un bullet hell ambientado en una mesa de billar con elementos roguelike, donde tú eres el arma. Embiste a los enemigos para lanzarlos a las troneras o atácalos hasta destruirlos. A lo largo de la partida podrás elegir mejoras que modifican las reglas del juego y te permitirán aspirar a la máxima puntuación.

Surrelia Adventures

Surrelia Adventures es un plataformer 3D en el que dos personajes de mundos diferentes son transportados al mundo de Surrelia. Para regresar a casa, deben trabajar juntos, resolviendo puzles, hablando con los habitantes y enfrentándose a enemigos peligrosos. Controlar a dos personajes ofrece doble posibilidad estratégica: Geo (Rojo) puede encogerse para acceder a zonas secretas, mientras que Pokko (Morado) puede saltar sobre las colinas más altas. El combate también varía según el personaje. Geo es un luchador cuerpo a cuerpo, ideal para enfrentamientos cercanos, mientras que Pokko dispara desde un bláster, perfecto para mantener la distancia y atacar a enemigos desde lejos.

The Ranger: Border Hunt

The Ranger: Border Hunt es la primera entrega de la serie The Ranger. En ella encarnas a Colt, un hombre que debe escapar de una criatura que lo acecha en un bosque oscuro. El jugador aún no puede contraatacar: la única opción es correr, esquivar los peligros y sobrevivir el mayor tiempo posible.