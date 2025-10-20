Juego gratis
Steam tiene disponible un nuevo juego gratis que cualquier usuario de la plataforma puede tener hoy mismo
El catálogo de free to play de Steam suma una nueva propuesta disponible para todo aquel que la quiera descargar
Steam se posiciona como la plataforma líder para los jugadores de PC, gracias a su amplio y variado catálogo de juegos, acompañado de promociones competitivas que permiten a los usuarios expandir sus colecciones de manera accesible. Destaca especialmente su sección de juegos free-to-play, que brinda acceso a títulos de alta calidad sin coste alguno. Valve, la compañía detrás de Steam, renueva constantemente su oferta con nuevos juegos gratuitos, muchos de los cuales captan rápidamente el interés de la comunidad gamer.
En este sentido, Bouncemasters se incorpora como una de las adiciones más recientes a la categoría free-to-play de Steam. Este juego ofrece acceso completo a su contenido sin ningún costo, lo que lo hace ideal tanto para jugadores ocasionales como para aquellos más comprometidos. Al no tener una fecha límite de disponibilidad, Bouncemasters puede descargarse en cualquier momento y permanecerá de forma permanente en la biblioteca del usuario en Steam, garantizando un acceso ilimitado. Esta característica lo convierte en una opción atractiva para explorar sus mecánicas, disfrutar de su propuesta de entretenimiento y sumergirse en horas de diversión sin implicaciones económicas.
Bouncemasters, nuevo juego gratis disponible en Steam
Imagina esto: eres un pingüino. ¿Vida en el Polo Norte? Frío, aburrido, sin futuro (especialmente con las chicas). ¡Hora de liberarte! ¡Encuentra diversión de verdad, como en los viejos tiempos de YetiSports gracias a Bouncemasters! ¿Tus herramientas? Un oso como mejor amigo… y un bate. ¿Qué podría salir mal? Desde desiertos abrasadores hasta la parte trasera de un alce — esto no son unas vacaciones normales para un pingüino. Rebota sobre focas confundidas, conviértete en una bola de nieve del caos, consigue aventón con una ballena y surfea sobre hongos gigantes. ¿Cruzaste un lago sin hundirte? ¡Puntos extra! ¿Montaste un alce? Claro que sí. ¿Te empalaste en un pino? Probablemente. Todo por amor.
Aproveche la oportunidad de disfrutar de Bouncemasters, un juego completamente gratuito y sin restricciones temporales. Su modelo free-to-play asegura que permanecerá accesible sin gastar nada, tanto si decide descargarlo ahora como en el futuro, siempre que mantenga una cuenta activa en Steam. Esta iniciativa subraya el compromiso de Steam por ofrecer opciones de calidad y accesibles, reforzando su liderazgo en el mercado de videojuegos para PC.
✕
Accede a tu cuenta para comentar