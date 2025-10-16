Steam te regala un juego gratis por tiempo muy limitado si cumples una condición

Steam, reconocida como la plataforma líder en distribución digital de videojuegos para PC, continúa consolidándose como un referente en la industria al ofrecer a sus usuarios oportunidades únicas para expandir sus bibliotecas digitales. Aunque en los últimos meses las promociones de juegos gratuitos no han sido tan frecuentes en la tienda, Steam, en colaboración con uno de sus socios estratégicos habituales, Fanatical, ha lanzado una oferta especial que permite a los usuarios añadir el videojuego Golden Light a sus colecciones de forma completamente gratuita.

Esta promoción, que se distingue de los títulos habituales del catálogo free-to-play de la plataforma, representa una oportunidad excepcional para adquirir un juego sin coste alguno, enriqueciendo la experiencia de los jugadores en esta temporada. Golden Light, el título destacado en esta promoción, es un videojuego aclamado por su enfoque innovador y su propuesta única, que combina elementos de exploración, acción y una atmósfera inmersiva. La oferta, disponible hasta el 17 de octubre de 2025 o hasta que se agoten las existencias, está diseñada para atraer tanto a jugadores habituales como a aquellos que buscan descubrir nuevas experiencias sin incurrir en gastos. Dado que las unidades disponibles son limitadas, es fundamental que los interesados actúen con rapidez para asegurar su copia, ya que la alta demanda podría agotar la disponibilidad en cuestión de horas.

El proceso para reclamar Golden Light es simple y eficiente, requiriendo apenas un minuto para completarse. Los usuarios deben visitar la página oficial de la promoción en Fanatical, seguir las instrucciones proporcionadas y vincular el juego a su cuenta de Steam, donde quedará registrado de forma permanente en su biblioteca digital. Esta iniciativa no solo permite a los jugadores disfrutar de un título intrigante, sino que también les brinda la posibilidad de diversificar su colección de juegos sin coste adicional, justo a tiempo para la temporada navideña.

Reclama Golden Light gratis en Steam a través de Fanatical

Te damos la bienvenida a la Zona de carne. La caza de utilería donde LA UTILERÍA TE CAZA A TI. ¡Una exploración de mazmorras de terror! Golden Light es un juego de terror procedural y humor negro con elementos de juego de mazmorras. Sumérgete en una atmósfera espeluznante y desciende a las profundidades de La Entraña para salvar a tu ser amado.

Para garantizar que no pierdas esta oportunidad, te recomendamos visitar cuanto antes el sitio de Fanatical y reclamar tu copia de Golden Light. La naturaleza limitada de esta oferta subraya la importancia de actuar con prontitud. Steam y Fanatical continúan demostrando su compromiso con la comunidad de jugadores al ofrecer promociones como esta, que no solo enriquecen la experiencia de juego, sino que también refuerzan el valor de la plataforma como un espacio central para los entusiastas de los videojuegos. Aprovecha esta oportunidad y añade Golden Light a tu biblioteca digital hoy mismo.