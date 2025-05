Sydney Sweeney se pronuncia sobre la decepcionante recepción de la película 'Madame Web' de Sony

Después de que haya pasado más de un año tras el rotundo fracaso en taquilla que supuso la película, la actriz que formó parte de Madame Web, Sydney Sweeney, dio a conocer su opinión sincera sobre el fracaso tan mayúsculo de la película. Con una pésima calificación del 11% en Rotten Tomatoes y una recaudación mundial de tan solo 100 millones de dólares, Madame Web es considerada uno de los mayores desastres.

Además, la película también supuso otro intento fallido de Sony por intentar replicar el éxito del UCM que lidera Marvel Studios. El papel de Sidney Sweeney en Madame Web fue el de una de las tres adolescentes destinadas a desarrollar poderes arácnidos similares a los de Spider-Man. En este sentido, Cassandra Webb fue la encargada de proteger a estas chicas de Ezekiel Sims después de que este tenga una premonición de que lo matarán.

'Madame Web' fue una fallida apuesta de Sony

Con una premisa como esta y su vínculo más que obvio con Spider-Man, es lógico que Sidney Sweeney encontrara esta película como un proyecto interesante para darse a conocer a un público mayor. Pero como bien sabrás, eso no fue lo que acabó sucediendo. Así explicaba ella cómo vivió la situación:

"Bueno, me lo pasé genial, así que eso es todo lo que me importa. Creo que si disfrutas lo que haces, no importa el resultado en taquilla. Claro, quieres que la película sea celebrada, querida y exitosa, porque así todos triunfan".

La actriz también explicó qué fue lo que la llevó a protagonizar una película de Marvel. Ella afirmaba que siempre es divertido formar parte de algo más grande que uno mismo. Sidney Sweeney también aclaró que aún no había hecho una película de estudio y que necesitaba que Madame Web la sirviera como una especie de trampolín. Esto fue lo que añadió sobre esto: "Necesitaba que mi nombre tuviera más valor dentro de la familia de un estudio. Un proyecto como ese realmente te ayuda a posicionarte en la industria".

En cuanto a su futuro en el cine de superhéroes, Sidney Sweeney ha dicho que está dispuesta a repetir su papel en Marvel Studios si se le da la oportunidad. Sin embargo, se descartaron los planes para una secuela de Madame Web, pero incluso sin otra película de Marvel en el horizonte, la actriz parece estar dispuesta a sumarse a cualquier proyecto interesante.