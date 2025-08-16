¿Es tan mala? La nefasta película de Prime Video con un 0% en Rotten Tomatoes consigue una crítica positiva

Una película bastante popular de ciencia ficción de Prime Video se ha consagrado como una de las peores películas de ciencia ficción. Pese a que tenía la peor puntuación posible en Rotten Tomatoes, La guerra de los mundos ha logrado escapar de ese maldito 0% en tras recibir una crítica positiva. Prime Video tiene una amplia variedad de opciones en su catálogo, así que hay opciones que se adaptan a todo tipo de gustos.

Con nuevos títulos que se añaden regularmente a las plataformas, algunas de las últimas películas que han llegado a los cines incluyen 28 años después o Jurassic World: Rebirth. Varias películas nuevas del estudio responsable de El Contable 2 y The Beekeper también han llegado recientemente a la plataforma, y algunas se han colocado entre lo más visto.

Un desastre crítico que se volvió viral

La comedia de acción de Eddie Murphy, El último encargo, que llegó el 6 de agosto, es actualmente la película que ocupa el primer lugar en Prime Video. Pues bien, la segunda película más popular no es otra que La guerra de los mundos. Dirigida por Rich Lee y protagonizada por Ice Cube, la película se centra en un ataque alienígena que llevó a un empleado de Seguridad Nacional a revelar secretos y encubrimientos.

Desde su estreno, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de H. G. Wells ha recibido 27 críticas negativas. Por eso no es sorprendente que para muchos sea una de las peores películas del siglo. Un enorme número de personas recurrieron a las redes sociales para burlarse de la película, lo que se ha convertido en un fenómeno viral.

El 0% en Rotten Tomatoes cambió porque la película recibió una reseña positiva por parte de Entertainment Weekly. Tampoco hizo mucho, ya que solo consiguió elevar su puntuación en Rotten Tomatoes al 4%. Mientras tanto, la película tiene una puntuación del 21% por parte del público. A pesar de la recepción negativa general, pocos disfrutaron realmente del nuevo filme que encabeza Ice Cube. Es irónico, pero se ha convertido en la nueva manera de medir qué tan mala puede ser una película.