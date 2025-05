La visión de Tom Hardy sobre Venom impresionó incluso a un actor de 'El Señor de los Anillos'

Andy Serkis ha dado ciertos detalles sobre el proceso detrás de Venom. Aunque puede que no sea demasiado sorprendente, el director elogió la influencia de Tom Hardy en las películas de Venom que fueron producidas por Sony. Sí, es cierto que no tuvieron un buen rendimiento en taquilla, pero la trilogía de Venom sigue siendo la propiedad más exitosa de Marvel en el Universo Spider-Man de Sony.

Por supuesto, la popularidad de Venom en los cómics fue un elemento clave en el éxito parcial de las películas. Sin embargo, su acción cargada de adrenalina, efectos especiales y la actuación de Tom Hardy también fueron fundamentales para explicar por qué esta versión de Venom convenció a una buena parte del público. En la Fan Expo Filadelfia 2025, el director de Venom: Let There Be Carnage, Andy Serkis explicó que Tom Hardy grabó primero los diálogos de Venom antes de decidir dónde estaría el simbionte en cada escena.

Un proceso creativo poco convencional

Después de eso, Andy Serkis se ocupaba de organizar el encuadre con Tom Hardy y rodaba cada escena teniendo en cuenta la posición que ocupaba Venom. Así lo contaba:

"Tom Hardy es muy creativo. Su proceso para crear a Venom consistió en grabar su diálogo y luego ubicarlo en la escena que quisiera, ya que puede aparecer en cualquier lugar y moverse libremente. Mi trabajo consistió en guiarlo con precisión para las tomas y dónde necesitaba que estuviera Venom. Pero él tenía muchísima libertad por interpretar esa otra parte de sí mismo".

Aunque es cierto que Venom es un personaje generado por ordenador para el que Tom Hardy no realizó captura de movimiento, sus decisiones creativas en relación con el simbionte sirvieron como una interpretación externa para el personaje. De hecho, la aportación de Tom Hardy eleva la interacción entre Venom y Eddie Brock por encima de cualquier cosa que un actor podría haber hecho.

Es cierto que las películas de Venom de Sony completaron una trilogía que no terminó de encontrar un éxito rotundo, pero es que tampoco consiguieron mostrar todo el potencial de Eddie Brock y su simbionte. Tras la descripción de Andy Serkis sobre la manera de trabajar de Tom Hardy, el hecho de que Venom nunca se encontrara con Spider-Man es una cuestión que sigue siendo decepcionante.