Un usuario de TikTok se vuelve viral por entregarle 500.000 dólares y más regalos a una madre soltera sin hogar

Las redes sociales están llenas de momentos que buscan divertir o entretener, pero en ocasiones también son escenario de actos capaces de cambiar vidas para siempre. Así ha ocurrido con un creador de contenido que ha conmovido a millones al ayudar a una madre soltera en situación de calle con un gesto de una magnitud poco común.

El vídeo en el que se ha mostrado esta historia se ha convertido rápidamente en viral, acumulando millones de reproducciones y comentarios que destacan la grandeza del acto.

El creador de contenido que cambió la vida de una familia entera

El protagonista de esta historia es Zachery Dereniowski, más conocido como MDMotivator. Con más de 23 millones de seguidores en TikTok, se ha hecho popular por sus vídeos solidarios y mensajes sobre la importancia de la salud mental. En este caso, decidió sorprender a Brienna, una madre de 32 años de Michigan que vivía en refugios junto a sus hijos de cinco y siete años tras perder a sus padres y escapar de una relación abusiva.

El influencer le entregó inicialmente un sobre con “diez ofertas de empleo a tiempo completo” y la garantía de guardería gratuita para sus hijos durante todo el tiempo que necesite. Pero el gesto no terminó ahí, también le regaló un coche nuevo, una vivienda en un barrio seguro con la hipoteca completamente pagada y medio millón de dólares en efectivo para garantizar su estabilidad financiera.

En total, el valor de la ayuda asciende a unos 750.000 dólares, cifra que incluye la adquisición de la casa. Además, Dereniowski la puso en contacto con un asesor financiero para asegurar que su patrimonio le permita sostenerse a largo plazo e invertir en la educación de sus hijos.

El vídeo, que ya supera los 14 millones de visualizaciones en TikTok, ha desatado una ola de reacciones positivas y comparaciones con MrBeast, otro creador conocido por su filantropía a gran escala.