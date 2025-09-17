Streamers
ElXokas se pronuncia sobre sus vídeos virales hablando en inglés: "Hasta el Real Madrid, esto es una barbaridad"
El creador de contenido reconoció que no estaba al tanto de esta tendencia
Si bien es cierto que hoy en día cualquiera es susceptible de convertirse en tendencia en internet con un solo vídeo, no hay nadie tan expuesto a ello como los propios creadores de contenido. Un solo clip viral es suficiente para generar un trend o un meme global, y ElXokas lo ha vuelto a demostrar.
En los últimos días se han extendido muchos vídeos suyos hablando en inglés en diferentes momentos de muchos de los directos que lleva ya a sus espaldas. Sin embargo, esta tendencia, que puede ser habitual, ha ido un paso más allá de lo que es normal e incluso el Real Madrid ha hecho referencia a ello.
ElXokas y sus virales vídeos hablando en inglés
La cuenta de X Tendencias Stream ha sido la encargada de compartir las declaraciones del gallego reaccionando a esta corriente. ElXokas defendió que muchas veces le sale natural hablar inglés porque en su día a día está constantemente en contacto con el idioma, ya sea jugando a videojuegos o viendo series en versión original.
Cuando estaba dando estas explicaciones, en su chat comenzaron a compartir enlaces de cuentas que habían hecho referencias a este nuevo meme, entre ellas el perfil oficial del Real Madrid en X: “Hasta el Real Madrid (risas), esto es una barbaridad, hasta el Real Madrid me lo puso, y eso no es coincidencia [...] El community manager del Real Madrid es una máquina, y no pasa nada”.
El creador de contenido reconoció que, pese a todo el revuelo, él no se había enterado de esta tendencia hasta hace bien poco. Aun así, en ningún momento se mostró molesto por ello y no tuvo ningún problema en reírse de todas las bromas de las cuentas que han subido algo relacionado con ello.
