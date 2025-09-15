MrBeast termina en el suelo tras recibir un gancho de Mike Tyson en directo

La esperada velada de boxeo que enfrentó el pasado fin de semana en Las Vegas a Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford dejó una de las anécdotas más comentadas fuera del ring. Más allá de lo ocurrido en el cuadrilátero, el excampeón de los pesos pesados Mike Tyson y el creador de contenido James Stephen Donaldson, más conocido como MrBeast, protagonizaron una escena que se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Durante la retransmisión del evento en el Allegiant Stadium, que reunió a más de 70.000 espectadores, el youtuber estadounidense retó en tono de broma a Tyson para que le lanzara un golpe. El exboxeador aceptó la propuesta y, con un guante en la mano izquierda, le propinó un gancho al estómago. Aunque no fue un golpe a plena potencia, el impacto bastó para tener las desastrosas consecuencias que cualquier podría esperar, dejando a MrBeast doblado de dolor en el suelo ante las risas de los presentes.

El puñetazo de Mike Tyson a MrBeast

La escena fue grabada y compartida en redes sociales incluso por el propio MrBeast, que cuenta con más de 435 millones de suscriptores en YouTube y es considerado el creador de contenido más popular del mundo. En cuestión de horas, las imágenes del tremendo golpe de la leyenda del boxeo superaron varios millones de visualizaciones y se convirtieron en uno de los aspectos más comentados de la velada, incluso eclipsando por momentos la atención del combate principal.

El gesto de Tyson, que estuvo encantado de entrar en esta especie de “juego” con el influencer, refleja también cómo las grandes citas deportivas se han transformado en espectáculos que van más allá de lo puramente competitivo. A la presencia de figuras del deporte se suma cada vez más la de celebridades y creadores de contenido, capaces de generar una gran repercusión mundial.

De esta manera, lo que comenzó como una broma entre Tyson y MrBeast terminó con el boxeador sosteniendo al youtuber para que no se desplomase y siendo la anécdota más viral de la histórica noche en Las Vegas.