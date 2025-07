Se viraliza una crítica a la Velada del Año V por el calor: "Se nota que Ibai no ha venido nunca a Sevilla en julio"

La celebración de la Velada del Año V en Sevilla ha desatado una ola de críticas en TikTok por las condiciones extremas de calor durante el evento, con temperaturas que superaron los 40°C. Numerosos asistentes acusan deficiencias en la distribución de agua gratuita prometida por la organización, destacando situaciones de deshidratación y contradicciones entre lo anunciado y la realidad.

Problemas con el servicio de hidratación

Varios vídeos muestran largas filas en puntos de hidratación donde, según denuncian, el agua prometida como gratuita terminó siendo de pago en algunas zonas. "Anunciaron fuentes y camiones cisterna, pero en mi sector solo había puestos de bebidas a 3€ la botella", relata un usuario en su publicación. Otros mencionan que los aspersores instalados eran insuficientes para cubrir las gradas expuestas al sol, donde cientos de espectadores soportaron varias horas de calor extremo.

La polémica se intensifica con testimonios contradictorios: mientras algunos asistentes aseguran que recibieron botellas gratis de camiones repartidores ("a mí me dieron dos y no estaban calientes"), otros exhiben tickets de compra. Un asistente resume el malestar: "El año que viene a verlo en casita así no hay quejas", ironizando sobre las justificaciones de la organización.

Ante las críticas, surgieron réplicas de espectadores que restaron importancia a los problemas: "Claro y te pone un sillón de masaje también, quédate en tu casa y así no hay problema". Otros, como una usuaria que estuvo en gradas bajo sol directo, admiten las dificultades, pero eximen de responsabilidad a los organizadores: "Yo soy de las que estuvo en grada en pleno sol y no me quejo, porque ya sabía el calor que iba a hacer [...] agua repartieron afuera en camiones".