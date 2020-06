Una diputada de ERC acusa a la policía española de “matar por racismo”

La Comisión de Reconstrucción Social y Económica que se reúne en el Congreso ha vivido este martes momentos tensos al hilo de una afirmación de la diputada de ERC Marta Rosique, que en su intervención ha lanzado una acusación genérica contra la Policía asegurando que también en España se “mata personas por racismo”. Sus palabras, pronunciadas durante la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, no han gustado al presidente del órgano, el socialista Patxi López, que ha decidido retirarlas del Diario de Sesiones, pese a las protestas de la diputada

Rosique ha comenzado su intervención en la Comisión aludiendo al movimiento ‘black lives matter’ contra el racismo en Estados Unidos y ha hablado de “violencia policial en el Estado español”, añadiendo que “aquí la Policía también ha matado personas por racismo”. “Los gobiernos españoles igual no lo han potenciado tanto como (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, pero sí que han hecho oídos sordos y han permitido que se siga perpetuando el racismo”, ha proseguido Rosique, y en ese momento la ha interrumpido López. El socialista le ha advertido de que “matar por racismo” es algo que tiene que esta ratificado por un tribunal, “porque si no, no es cierto”. “Y si no es cierto, como es ofensivo haremos que desaparezca del Diario de Sesiones”, ha señalado. Rosique ha dejado claro que no quería retirarlo de la transcripción, pero el presidente ha insistido en que así sería. La diputada de ERC ha insistido en que no estaba de acuerdo y ha añadido que la próxima vez acudiría con un listado de fallecidos “por racismo institucional”. “Que se retire de nuevo”, se ha escuchado en ese momento la voz de la ‘popular’ Ana Pastor, que también fue presidenta del Congreso y en su día retiró expresiones que consideraba inadecuadas. “Ésta también se retira”, ha coincidido López, mientras Rosique se preguntaba si no se puede “decir nada” y “la libertad de expresión también se viola aquí”.