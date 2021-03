Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, jueves 18 de marzo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, jueves 18 de marzo de 2021, con esta selección de las noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más relevantes, las más virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El «mando» en Ciudadanos no está en condiciones de abrirse nuevas batallas internas ni de iniciar pulsos que puedan generar más conflicto y tensión. Y mucho menos de prescindir de ninguno de los pocos peones que dicen mantenerse fieles a la estrategia de Inés Arrimadas. Así, Ignacio Aguado, quien ha sido vicepresidente de Isabel Díaz Ayuso en su Gobierno regional, repetirá como candidato de Ciudadanos (Cs) en las elecciones de mayo, a pesar de los movimientos que han puesto en cuestión su candidatura e incluso el apoyo de la presidenta del partido.

El vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias no renunciará a su acta como diputado hasta que comience la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Madrid, al igual que su cargo en el Gobierno. Aguantará dentro del Ejecutivo hasta el último momento, imitando al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que dejó su puesto en Moncloa en los días previos a que se iniciara la campaña en Cataluña, un gesto que fue muy criticado por los morados por dejar el ministerio para ser candidato y por el que presionaron para que renunciara a sus responsabilidades gubernamentales cuanto antes. Ahora, Iglesias se ve en la misma tesitura.

Luis Bárcenas ha negado en la comisión parlamentaria sobre la “operación Kitchen” que entregara sobres con sobresueldos al ex presidente del Gobierno José María Aznar, que está citado a declarar por videoconferencia el próximo miércoles en el juicio de la “caja B” del PP. “Aznar no figura en mis anotaciones y jamás le he entregado nada a él”, ha dicho en relación a esos complementos salariales en “B” que, según él, sí entregó a Mariano Rajoy, entre otros altos cargos de la antigua cúpula del Partido Popular.

El «embrión» de la unificación del centroderecha podría estar gestándose en la Región de Murcia. Al menos, todo apunta a que así será a partir de hoy cuando los tres parlamentarios murcianos que fueron expulsados de Vox el pasado verano voten en contra de la moción de censura presentada por Ciudadanos y el PSOE. Juan José Liarte, portavoz de los tres «díscolos» de Vox, zanjó ayer de un plumazo las dudas sobre su posicionamiento y aseguró que votarán «no» al Gobierno Cs-PSOE. «La opción preferida, siempre, la que nos atrae, es la propuesta del PP, la que apunta a unificar el centroderecha, y es lo que creemos necesario para la Región de Murcia y España».

España está dispuesta a reactivar de inmediato la vacunación con AstraZeneca si la Agencia Europea del Medicamento (EMA) lo avala. Esta agencia publicará mañana sus conclusiones sobre la vinculación de casos de trombos en personas inoculadas con este suero. Si, finalmente, no encuentra relación causal, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, convocará un nuevo Consejo Interterritorial para incluir de nuevo este suero en la campaña de vacunación. «Hay que esperar a ver qué dice la EMA. La decisión que tomamos es de suspender cautelarmente la vacunación con AstraZeneca al menos 14 días, pero eso no quiere decir que haya que esperar a que concluya el plazo. Una vez que el Comité Europeo de Farmacovigilancia (PRAC) adopte una decisión definitiva, cabe la posibiidad de convocar de nuevo a los consejeros para reactivar la vacuna», anunció esta tarde en rueda de prensa.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha alertado hoy de que España ha llegado a una «zona valle» de cierto estancamiento en el descenso de los contagios, lo que apunta a un posible «cambio de tendencia» al alza de la enfermedad, por lo que hizo un llamamiento a la ciudadanía para evitar una cuarta ola. En la rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud, Darias apuntó que hay comunidades en las que se ha observado incluso un repunte. Ante esta situación, apeló a la «máxima prudencia», porque el control de los contagios depende en gran parte del comportamiento ciudadano.

El invierno se despedirá este fin de semana con la entrada de una masa de aire frío de origen ártico que provocará una brusca bajada de las temperaturas en toda la Península y Baleares (de entre 10 y 15 grados menos respecto a lo habitual en esta época) y un descenso de la cota de nieve, que podría notarse a partir de hoy.

La Federación de Fútbol inglesa (FA) ha sido hallada culpable de haber cometido un “grave fallo institucional” al “no haber hecho lo suficiente para proteger a los jugadores más jóvenes” que fueron víctimas de pedofilia en los clubes ingleses entre 1970 y 2005.

Esta investigación de 707 páginas ha sido publicada tras cuatro años de trabajo y fue la propia FA la que promovió el estudio en diciembre de 2016 para conocer con más detalles las denuncias de abusos de entrenadores durante 1970 y 2005.

En plena tempestad, es peligroso cambiar de capitán. Los holandeses acudieron ayer a las urnas, convirtiéndose en el primer país europeo en alumbrar un nuevo Parlamento nacional en plena pandemia. Pero ante situaciones extraordinarias, los votantes prefieren refugiarse en la certidumbre y lo conocido, la épica de la tranquilidad. El liberal Mark Rutte, se encamina de manera holgada hacía su cuarto mandato desde que llegase al poder en el año 2010 al lograr hacerse con 36 escaños (la cuarta parte de los electores) en el Congreso. El segundo puesto sería para los liberales de izquierdas del partido D66, que con 24 diputados arrebatarían la segunda posición al Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders, que se queda con 17.

El Tribunal Supremo cuenta ya con el informe remitido por el Tribunal de Cuentas respecto a los gastos derivados del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, en el que se hace constar que los condenados por la causa del «procés» han afianzado de forma solidaria la cantidad de 4,146 millones de euros, cantidad que se determinó que fue la empleada de forma irregular por la Generalitat para sufragar el citado referéndum y que, por ello, causó un perjuicio a las arcas públicas, según confirmaron a LA RAZON fuentes solventes. Buena parte de ese dinero ha sido aportado por los condenados gracias a una campaña de Crowdfunding, es decir, mediante una recaudación popular y voluntaria.