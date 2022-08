Buenas noticias de la semana

1. Logran elevar un 27% la supervivencia del cáncer de mama más agresivo gracias a la inmunoterapia

Cáncer de mama con adn FOTO: DREAMSTIME Dreamstime

Un estudio internacional, liderado por investigadores españoles del International Breast Cancer Center (IBCC) -y que se publica hoy en la revista científica “New England Journal of Medicine” (NEJM)- demuestra, por primera vez, que la adición de un tipo de inmunoterapia, pembrolizumab, a la quimioterapia de primera línea mejora un 27% la supervivencia global de las pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado con expresión de PD-L1, posicionándose como un nuevo tratamiento estándar en esta población. Se trata del avance terapéutico más importante de los últimos diez años en este tipo de tumor dentro del campo de la inmunoterapia.

“Hasta ahora, no habíamos logrado mejorar la supervivencia global en este tipo de tumor con un tratamiento basado en inmunoterapia, como hemos hecho con pembrolizumab. Lo sabíamos de otras patologías como melanoma y cáncer de pulmón, pero nunca lo habíamos podido demostrar en este subtipo de cáncer de mama. Se trata de una noticia muy relevante porque el cáncer de mama triple negativo es actualmente el de peor pronóstico y uno de los subtipos en el que los oncólogos estamos más interesados en encontrar nuevas terapias que mejoren la supervivencia y la calidad de vida de nuestras pacientes”, destaca Javier Cortés, primer autor del trabajo y director del IBCC.

2. Casi 20,5 millones de ocupados, tras un tirón de 383.300 empleos más en el segundo trimestre

MAHÓN (MENORCA), 28/07/2022.- Un camarero sirve varias bebidas en una terraza en la localidad menorquina de Mahón, este jueves. Baleares lideró la caída del paro en el segundo trimestre del año en España, con un descenso del 37,61 % en comparación con el mismo periodo de 2021, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves. EFE/ David Arquimbau Sintes FOTO: David Arquimbau Sintes EFE

El número de ocupados a cierre del segundo trimestre aumenta en 383.300 personas respecto al trimestre anterior (un 1,91%) y se sitúa en 20,468 millones, según los datos de la Encuesta de Población Activa dada a conocer esta mañana. La mercado laboral se mantiene ajeno a las turbulencias económicas y el empleo ha crecido en 796.400 personas (un 4,05%) en los 12 últimos meses.

Por sexos, el empleo aumenta este trimestre en 185.300 hombres y en 198.000 mujeres. Por nacionalidad, la ocupación sube en 267.900 personas entre los españoles y en 115.400 entre los extranjeros. Por edad, el empleo crece este trimestre prácticamente en todos los grupos. Destacan los grupos de 20 a 24 años (con 102.400 ocupados más) y el de 25 a 29 (86.800 más). En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 796.400 personas (368.100 hombres y 428.300 mujeres).

3. ‘Cartas que curan’, un libro homenaje al cariño recibido durante la pandemia

Profesionales sanitarios junto con la autora del libro 'Cartas que curan' en el Hospital Regional de Málaga FOTO: La Razón La Razón

El estallido de la pandemia del coronavirus provocó una gran oleada de solidaridad desplegada especialmente en hospitales como el Regional de Málaga, que dio forma a la loable idea de una enfermera de su servicio de enfermedades infecciosas, adscrito a la Unidad de Gestión Clínica. Así, la enfermera Belén Navarrete, autora del libro ‘Cartas que curan’, plasma una muestra de las cerca de ocho mil cartas recibidas a partir del llamamiento de la sanitaria ante una situación “insólita y dramática” que acarreó “mucha solidaridad y compasión, para contrarrestar el drama de la tragedia que se estaba viviendo”.

Navarrete relata que las primeras semanas de pandemia “fueron las peores; nos íbamos desolados a la casa con gran pena, incertidumbre, y sentimientos difíciles de gestionar”. En medio de ese ambiente, surgió la idea de “intentar paliar la pena y el dolor de los pacientes que llegaban de manera continuada al hospital” para lo que se propuso una campaña de envío de cartas de apoyo a los enfermos, que “rápidamente corrió como la pólvora e hizo que comenzáramos a recibir cartas de manera masiva”.

4. España o la segunda mejor cantera de baloncesto del mundo

Málaga.10/07/2022. Los jugadores de la selección española tras recibir la medalla de plata como subcampeones del mundo sub 17 al caer ante el combinado de Estados Unidos en el encuentro que han disputado hoy domingo en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga. EFE/Carlos Díaz FOTO: Carlos Diaz Martin EFE

En la final del Mundial sub’17 en el Martín Carpena de Málaga se encontraban entre otros Pau Gasol, Calderón, Cabezas, Berni, Jorge Garbajosa, Mumbrú... Eso era en el palco. En la pista estaban Aday Mara, Lucas Langarita, Hugo González, Izán Almansa... la generación de 2005 se proclamó subcampeona del mundo después de dominar la final ante Estados Unidos durante casi tres cuartos. Es una de las cuatro medallas que ha logrado el baloncesto español en lo que va de verano. Cuatro campeonatos de selecciones de formación y otras tantas medallas: sendas platas en los Mundiales masculino y femenino sub’17 y sendos oros en los Europeos sub’20. Un pleno para presumir. «Este verano es la constatación de que sólo Estados Unidos se sitúa por encima de España a nivel mundial. Esto nos devuelve una inmejorable fotografía del futuro de nuestro baloncesto. Siempre digo que no podemos garantizar medallas, pero sí que lo daremos todo en la pista y demostraremos cuáles son los valores de La Familia, aunque estas generaciones se empeñan en llevarme la contraria y llenar nuestras vitrinas de medallas y orgullo», asegura Garbajosa desde la presidencia de la FEB.

5. ECOMAR: la fundación de Theresa Zabell que ha influido en la vida de 2 millones de niños y niñas

Theresa Zabell para Mejor Conectados. FOTO: Telefónica La Razón

Nos hemos equivocado. Desde hace miles de años llevamos haciéndolo. Nuestro planeta no debería llamarse Tierra, sino Agua. O Mar u Océanos. El agua ocupa más de un 72% de la superficie y pese a que vivimos en la pequeña parte restante de tierra firme, si no fuera por los océanos los humanos lo tendríamos muy difícil. Desde la década de 1970, más del 93 % del exceso de calor capturado por los gases de efecto invernadero ha sido absorbido por los océanos. Es decir, si no fuera por los mares del planeta las temperaturas globales promedio serían de 50ºC… cuando actualmente son de 15º C.

Por si esto fuera poco, se habla del Amazonas como el pulmón del planeta y no es así. Solo las algas producen un 54% del oxígeno atmosférico y allí, en las aguas del planeta, se llega a generar hasta el 80% del oxígeno. Lo dicho: nos hemos equivocado. Aunque no todos. Theresa Zabell lo lleva diciendo desde hace años. Esta doble campeona olímpica (Barcelona y Atlanta), triple cinco veces campeona del mundo y una de las regatistas más reconocidas del mundo fue la fundadora de la Fundación Ecomar, nacida en marzo de 1999.T