Buenas noticias de la semana

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!

1. La realidad virtual reduce la necesidad de anestesia

La tecnología de realidad virtual (RV) no solo ha revolucionado el mundo de los videojuegos y está comenzando a utilizarse cada vez más en educación y por profesionales de diferentes campos. También tiene un enorme campo, no muy explorado aún, en medicina. Un estudio publicado en la revista especializada “Games for Health Journal” ha analizado un centenar de publicaciones científicas señalando el uso que la medicina actual le está dando a la tecnología RV.

Los resultados mostraron que las simulaciones de realidad virtual pueden mejorar el manejo del dolor (al reducir la percepción del dolor y la ansiedad del paciente), pueden aumentar los planes de estudio de capacitación clínica y los protocolos de rehabilitación física (a través de entornos audiovisuales inmersivos) y pueden mejorar la evaluación clínica de función cognitiva. Se ha probado en pacientes con cáncer, tanto en lo que respecta a la gestión del dolor como a las largas sesiones de quimioterapia.

2. El uso de test covid cae en picado: las ventas bajan un 70% respecto a junio

Los datos avalan este desplome. En lo que va de año, desde el 3 de enero al 25 de septiembre, se han vendido 101.704.635 test covid en farmacia, según los datos facilitados a este periódico por la consultora Iqvia. Es decir, 383.791 pruebas cada día de media. Sin embargo, del 19 al 25 de septiembre, únicamente se han vendido 644.232. Es decir, solo 92.033 al día o lo que es lo mismo una caída del 76,02% en las ventas diarias. Y eso que las ventas en esta última semana se han incrementado en un 16% al pasar de 553.770 unidades vendidas en farmacia entre el 12 y el 18 de septiembre a las 644.232 citadas.

No es el único dato que demuestra el desplome. Así, en lo que va de año, las ventas de test se han desplomado en un 91,93% al pasar de casi ocho millones de unidades vendidas del 3 al 9 de enero a las citadas en la última semana de septiembre.

3. El cargador único para todos los dispositivos será realidad en 2024

A finales de 2024 tan sólo será necesario un único cargador universal de tipo USB-C para teléfonos móviles, tablets y cámaras, y esta obligatoriedad se extenderá en la primavera del año 2026 a los ordenadores portátiles. Así lo acordó este martes el Parlamento Europeo, en lo que supone el paso definitivo antes de la puesta en marcha de esta iniciativa.

De esta forma, se pretende actuar en un doble flanco: evitar los residuos electrónicos que tanto daño producen en el medio ambiente, y también mejorar la capacidad de elección y el ahorro de los consumidores, que ya no tendrán que comprar otro cargador cada vez que adquieran un nuevo dispositivo.

4. Madrid aumenta un 20% las plazas de enfermería dentro del Plan de Salud Mental y Adicciones

El Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-2024 de la Comunidad de Madrid contempla una inversión de 45 millones de euros y la contratación de 370 nuevos especialistas, con 116 profesionales enfermería.

En concreto, este colectivo sanitario especializado en cuidados incrementa su plantilla en un 20% con una orientación, principalmente, a la población infanto-juvenil, así como en materia de prevención del suicidio.

5. Más de 5.000 dueños y perros en la carrera por evitar el maltrato y el abandono

La XI edición de Perrotón Madrid, Carrera Solidaria por la Adopción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía y contra el Abandono y Maltrato Animal, ha reunido este domingo en Madrid a más de 5.000 personas y sus perros, quienes han recorrido cuatro kilómetros por algunas de las calles más emblemáticas de la capital. Durante la cita, la Reina Sofía, que es presidenta de Honor de la XI edición de Perrotón Madrid, ha recibido el Premio de Honor Perrotón Madrid 2022 de la mano de su embajadora Alejandra Botto, organizadora de la carrera.