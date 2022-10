Buenas noticias de la semana

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!

1. Un hospital español logra los mejores resultados del mundo en el tratamiento de metástasis vertebrales

El tratamiento quirúrgico de pacientes con metástasis vertebrales del Hospital de Bellvitge de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha logrado los mejores resultados asistenciales publicados hasta ahora a nivel mundial, según un estudio liderado por expertos del centro.

El trabajo, publicado en la revista “Clinical and Translational Oncology”, constata los “excelentes” resultados de este abordaje, que logra una tasa de supervivencia del 50% a los dos años, la mayor registrada hasta ahora en la literatura internacional.

Más del 40% de los pacientes con cáncer avanzado sufren metástasis en la columna vertebral, y un 20% sufren, por este motivo, compresión de la médula espinal. Estos pacientes necesitan un tratamiento multidisciplinar que puede ser cirugía seguida de radioterapia, solo radioterapia, o bien tratamiento paliativo.

2. Madrid, en el epicentro europeo de la innovación

La Comunidad de Madrid sigue apostando por la innovación y el emprendimiento para fortalecer y dinamizar su economía. La oficina regional para la atracción de inversión extranjera, Invest In Madrid , dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, estará la próxima semana presente en el Web Summit de Lisboa, un congreso que reúne a inversores y startups de toda Europa, con el objetivo de atraer hacia Madrid tan importante inversión.

En el marco del Web Summit, Invest In Madrid ha programado el workshop ‘Madrid Investor Talks: a hub for innovation and investment’. Se trata de una mesa redonda que reunirá, el próximo 3 de noviembre, a los principales inversores y startups del ecosistema innovador de Madrid con el objetivo de explicar las facilidades que ofrece la Comunidad para impulsar y acelerar una startup.

Este acto permitirá abrir un debate sobre las oportunidades de inversión que ofrece la región de Madrid, las posibilidades que han encontrado cada uno de ellos con sus proyectos para poder desarrollarlos en la Comunidad de Madrid, así como las oportunidades que ofrece la región para el soporte de proyectos innovadores y las posibilidades de inversión para los mismos.

3. La formación superior, sobresaliente en enseñanza virtual

España lidera, junto a Países Bajos y Dinamarca, el índice europeo de estudiantes universitarios digitales. La oferta crece cada curso pero no todos se adaptan.

La delgada línea que un adolescente atraviesa al cumplir su mayoría de edad, saltando del instituto a la etapa universitaria, es un decisivo punto de inflexión que marca el futuro personal y profesional. Los estudios superiores, para quien los elige, suponen una experiencia única y es habitual escuchar que para escribirla hace falta experimentar la vida universitaria. Pero, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que deciden cursar un grado «online»? ¿No tienen la oportunidad de conocer, de primera mano, qué es ser universitario? Sea como sea, la respuesta es sí, porque la oferta es cada vez más amplia y más completa y ágil para adaptarse a las demandas más inmediatas de la sociedad.

Un país «online»

España se sitúa entre los países europeos con más estudiantes universitarios en linea, junto a Dinamarca y Países Bajos, según un informe de OBS Business School sobre las tendencias y perspectivas de este tipo de aprendizaje. Un gran avance tanto social como económico para el que se estima un crecimiento notable en los próximos años. Según el mismo informe, se espera que el mercado global pase de los 185.260 millones de dólares de 2020, a 388.230 millones en 2026. En Europa, el crecimiento se estima en 28.360 millones de dólares entre 2020 y 2024.

4. Sanidad da luz verde a dos fármacos contra el cáncer de mama metastásico

Buenas noticias para las pacientes con cáncer de mama metastásico: Sanidad ha comunicado que, finalmente, financiará dos nuevos medicamentos frente a esta enfermedad avanzada. Así, lo ha acordado la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) en la reunión celebrada esta semana.

Las asociaciones de pacientes venían reclamando su inclusión en el Sistema Nacional de Salud desde hacía tiempo, igual que sucedía ya en otros países de Europa tras haber obtenido la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Se estima que alrededor de 2.000 mujeres se beneficiarán cada año de estos tratamientos.

Se trata de Enhertu (trastuzumab deruxtecan) y Trodelvy (sacituzumab govitecan). El primero de los medicamentos -desarrollado por Daiichi Sankyo y AstraZeneca-, está indicado para el cáncer de mama HER2 positivo no resecable o metastásico que han recibido una o más pautas previas dirigidas a HER2.

5. Una alimentación del futuro que contribuirá a la preservación de los mares