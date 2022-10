Madrid, en el epicentro europeo de la innovación

La Comunidad de Madrid sigue apostando por la innovación y el emprendimiento para fortalecer y dinamizar su economía. La oficina regional para la atracción de inversión extranjera, Invest In Madrid , dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, estará la próxima semana presente en el Web Summit de Lisboa, un congreso que reúne a inversores y startups de toda Europa, con el objetivo de atraer hacia Madrid tan importante inversión.

En el marco del Web Summit, Invest In Madrid ha programado el workshop ‘Madrid Investor Talks: a hub for innovation and investment’. Se trata de una mesa redonda que reunirá, el próximo 3 de noviembre, a los principales inversores y startups del ecosistema innovador de Madrid con el objetivo de explicar las facilidades que ofrece la Comunidad para impulsar y acelerar una startup.

Este acto permitirá abrir un debate sobre las oportunidades de inversión que ofrece la región de Madrid, las posibilidades que han encontrado cada uno de ellos con sus proyectos para poder desarrollarlos en la Comunidad de Madrid, así como las oportunidades que ofrece la región para el soporte de proyectos innovadores y las posibilidades de inversión para los mismos. No en vano, Madrid fue en 2021 la principal región receptora de inversión dirigida a startups. Un total de 2.489 millones de euros provenientes de fondos públicos y privados se invirtieron el año pasado para alumbrar y desarrollar proyectos innovadores de startups.

José del Barrio, fundador y managing partner de Samaipata; Juan López, partner de Kibo Ventures; Markus Ament; operating partner de Samaipata; Miguel Fernández, CEO y cofundador de Capchase y Paloma Martín, CEO y cofundadora de Hoop Carpool, serán los protagonistas de esta jornada que se celebrará el próximo 3 de noviembre en Web Summit Lisboa, uno de los eventos de innovación internacionales más reconocidos en Europa.

“Este encuentro supone una nueva oportunidad a nivel europeo para mostrar la capacidad que tiene la Comunidad de Madrid de ofrecer un ecosistema innovador e inversor consolidado”, explica Rodrigo de la Mota, director general de Invest In Madrid.

“Madrid se ha consolidado como el hub tecnológico del Sur de Europa -prosigue el Director de Invest In Madrid- y somos ya el cuarto ecosistema de startups en Europa”.

Además, añade que “los inversores y emprendedores que nos acompañarán en este workshop son un claro ejemplo de la infraestructura que ofrece nuestra región para apostar por proyectos innovadores”.

De la Mota ha querido también destacar el carácter dinamizador que este tipo de empresas ofrece a la economía madrileña, ya que contribuyen a generar empleo de muy alta cualificación. “Sólo en 2021 se han creado 40.000 nuevos empleos en este entorno en la Comunidad de Madrid”, remata.