Andorra planea exigir catalán para obtener el permiso de residencia: ¿Dónde irán los ‘stremers’?

En los últimos años muchos 'streamers' y ‘youtubers’ se han mudado a Andorra. El debate sobre este hecho ha surgido en multitud de ocasiones debido a los beneficios fiscales que ofrece a los que ingresan más de 300.000 euros, evitando así pagar impuestos más altos en España. Sin embargo, Ibai Llanos considera que esta práctica económica es poco ética.

La polémica esta vez no es por beneficios fiscales, sino por el idioma oficial: el catalán.

Andorra planea exigir un nivel mínimo de catalán a las personas que quieran obtener o renovar los permisos de residencia en el país. El gobierno prevé incluirlo en la nueva ley de lengua oficial que entraría en vigor el año que viene.

El objetivo es proteger y promover el uso de la lengua oficial, garantizando un dominio del idioma en situaciones cotidianas, así como poder dar una atención al público en catalán, ofreciendo una mejor atención e integración en el país. Según el Govern, cada vez se habla más el castellano.

El nivel de catalán requerido a sus residentes será inferior a un A2. Pero ¿si algún ciudadano no dispone del nivel? Andorra ofrecerá un curso obligatorio de 30 horas de catalán para renovar la residencia.

Según el ejecutivo el texto aún no está terminado y puede incluirse algún cambio.

Las quejas de los 'streamers'

Agustin51 es andaluz y mudó a Andorra hace 5 años “porque podía ser feliz y libre", al 'streamer' no le gusta la idea de tener que aprender un idioma y asegura que si se lo hubiesen pedido cuando llegó no se hubiese mudado. "Tengo toda mi vida aquí, mi casa, mis amigos, ¿Qué es esto? ¿Una dictadura?", planteaba indignado a sus espectadores. El vídeo se ha vuelto viral por estas últimas declaraciones.

Los 'streamers'bromean sobre los exámenes

The Grefg ha bromeado con sus espectadores sobre su futuro como 'streamer' catalán. “¿Imaginas ser el primer youtuber al que echan de Andorra por suspender el examen?” decía entre risas. “Si parlo català me entendéis, ¿no? Esta nit me gustaría dinar un formatge con pernil ibèric con pa amb tomàquet [pan tumaca], ¿vale? ¿Se entiende?”, continuaba.

El Rubius con su sentido del humor lanzaba expresiones populares: “Visca el Barça, pam tumaca, escolta, la finestra”. El 'streamer' ha reconocido que sería su cuarto idioma y que está encantado de aprender, pero no con clases presenciales, ya que le dan ansiedad.

¿Cuándo entrará en vigor esta ley?

El Gobierno de Andorra pretende que esta ley empiece a ser vigente a partir del próximo año, ya que, se espera que haya unos 3.000 permisos de residencia.

Beneficios fiscales de Andorra

El IRPF en Andorra tiene su tipo máximo en el 10%, como se recoge en la Ley 5/2014, del 24 de abril. "Los primeros 24.000 euros están exentos, luego hasta 40.000 el tipo es del 5% y a partir de 40.000 es del 10%". Por lo que vivir en Andorra da una serie de ventajas económicas respecto a España.