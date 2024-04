Así reacciona un usuario de Spotify al no ser atendido en catalán

Un incidente entre un usuario de Spotify y un trabajador de la plataforma de música en streaming ha desatado una ola de críticas y controversia en las redes sociales. El usuario, identificado como @raimonescapa en X, solicitó ayuda en catalán al encontrarse con un problema mientras intentaba iniciar sesión sin contraseña. Sin embargo, el trabajador de Spotify le ofreció asistencia en francés.

El usuario continuó insistiendo en que quería ser atendido por un trabajador que hablase en catalán: "En una empresa tan grande como la vuestra y que, encima, es patrocinadora del FCB (FC Barcelona), seguro que encontrarás alguno", expresó. Un mensaje que desencadenó una respuesta en inglés y posteriormente de vuelta al castellano. Ante esta situación, el usuario amenazó con cancelar su suscripción si no era atendido en catalán.

La respuesta del trabajador fue inmediata y canceló la cuenta: "Entiendo, no hay problema. He cancelado la suscripción", respondió. El usuario denunció este incidente en su cuenta de X: "Si @Spotify no es capaz de encontrar a un trabajador capaz de dirigirse a mí en catalán, ya pueden ir patrocinando el @FCBarcelona, que a mí me han perdido como cliente", escribió, desatando un debate en las redes sociales.