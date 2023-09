Barack Obama da el "salto" al cine en una colaboración con Julia Roberts

Leave the World Behind, la esperada película de Julia Roberts y Ethan Hawke, dirigida por Sam Esmail , ha generado un gran revuelo en la industria cinematográfica. Sin embargo, lo que hace aún más intrigante este proyecto es la inesperada colaboración con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien ha actuado como asesor y productor a través de su empresa Higher Ground.

En una reveladora entrevista con Vanity Fair, el director Sam Esmail compartió cómo la experiencia y la visión de Barack Obama influyeron en la evolución de la película. Esmail confesó que los primeros borradores del guion eran mucho más audaces que la versión final y que Obama le ayudó a mantener un enfoque realista en la historia. "Yo escribo algo que creo que es ficción, e intento que sea todo lo realista posible, pero exagero y dramatizo", comentó Esmail. "Escuchar cómo un expresidente te dice que se te han escapado algunos detalles... ¡Yo pensaba que se me habían pasado un montón! Escucharle decir eso me acojonó por completo".

Leave the World Behind está basada en la novela de Rumaan Alam, una de las favoritas de lectura de Barack Obama en 2021. La película promete ofrecer una visión sin concesiones sobre la caída de la civilización occidental, a través de los personajes interpretados por Julia Roberts y Ethan Hawke. A pesar de la naturaleza sombría del tema, tanto Barack Obama como su esposa, Michelle Obama, convencieron a Sam Esmail de que no exagerara en el pesimismo.

"[Obama] había tomado un montón de notas sobre los personajes y la empatía que mostraríamos hacia ellos", explicó Esmail. "Tengo que decir que es un gran cinéfilo, y no solo anotaba cosas relacionadas con su experiencia: daba consejos como un fan del libro, y quiere ver una película estupenda". Su lanzamiento en Netflix está previsto para emocionar a los espectadores próximamente.