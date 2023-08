¿Borja Iglesias besó a Joaquín sin consentimiento? Las redes recuperan un vídeo en medio de la polémica por el “caso Rubiales”

Un vídeo ha resurgido en el que Borja Iglesias aparece dando un beso en la boca a Joaquín sin su consentimiento. En la grabación, se puede observar a Joaquín con los ojos tapados mientras se escuchan risas en el fondo. Borja Iglesias se acerca y le da un beso en la boca, mientras se oye a algunas personas animando con comentarios como "en la boca, en la boca".

Este incidente del pasado ha ganado relevancia nuevamente debido a la discusión en torno al caso de Luis Rubiales y el beso a Jenni Hermoso. Las redes sociales han reaccionado con comentarios que sugieren que el mismo tipo de acción por parte de Borja Iglesias, sin el consentimiento claro de la otra persona, plantea preguntas sobre la consistencia en la percepción y el trato de estos tipos de situaciones.

La comparación entre ambos casos ha generado debates en línea sobre la importancia del consentimiento en este tipo de interacciones y cómo se interpreta y maneja cada situación. A medida que el "Caso Rubiales" continúa generando conversación y reflexión en las redes sociales, el recordatorio del incidente pasado con Borja Iglesias y Joaquín añade otra capa de complejidad a las discusiones en torno a las interacciones personales y el respeto a los límites individuales.

Es importante destacar que Borja Iglesias ha tomado una postura firme y clara en relación con el "Caso Rubiales". El jugador no solo ha renunciado a la selección española en protesta por los acontecimientos, sino que también ha expresado abiertamente su desacuerdo con Luis Rubiales y la situación en su conjunto. En un tweet que ha sido ampliamente compartido, Borja Iglesias escribió: "Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente."

Esta renuncia y declaración pública subrayan la profundidad del impacto que el caso ha tenido en el mundo del fútbol, y cómo ha llevado a los jugadores a tomar posiciones definitivas en contra de lo sucedido.